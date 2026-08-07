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भाई की याद में युद्धक टैंक को डीडवाना ला रहे पृथ्वी सिंह, जानें कौन थे शहीद राइफलमैन जगदीश सिंह

Didwana News: 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किया गया टी-55 युद्धक टैंक अब मकराना के चावंडिया गांव स्थित शहीद जगदीश सिंह स्मारक पर स्थापित होगा. डीडवाना जिले का यह दूसरा और ग्रामीण क्षेत्र में पहला युद्धक टैंक होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की प्रेरणा देगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hanuman Tanwar
Published:Aug 07, 2026, 08:52 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 11:59 AM IST
भाई की याद में युद्धक टैंक को डीडवाना ला रहे पृथ्वी सिंह, जानें कौन थे शहीद राइफलमैन जगदीश सिंह
Image Credit: गौरवशाली टी-55 युद्धक टैंक बनेगा राजस्थान का गौरव.

Didwana News: 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किया गया गौरवशाली टी-55 युद्धक टैंक अब नागौर के मकराना तहसील स्थित ग्राम चावंडिया की पहचान बनने जा रहा है. यह टैंक पुणे के किरकी स्थित सीएएफवीडी डिपो से चावंडिया के लिए रवाना कर दिया गया है. सेना के जवानों की निगरानी में इसे लाया जा रहा है और इसके शनिवार तक गांव पहुंचने की संभावना है. गांव में स्थित शहीद जगदीश सिंह स्मारक पर इसे स्थापित किया जाएगा, जिससे यह स्थान भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति का प्रेरणादायक केंद्र बनेगा.

टी-55 युद्धक टैंक की स्थापना के लिए चावंडिया स्थित शहीद स्मारक पर प्लेटफॉर्म का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है. इस कार्य के लिए विधायक कोष से 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं टैंक को पुणे से गांव तक लाने में आने वाला करीब 2 लाख रुपये का खर्च शहीद के बड़े भाई पृथ्वी सिंह ने स्वयं वहन किया है. उनका कहना है कि यह केवल उनके परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का गौरव है.

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डीडवाना जिले का दूसरा युद्धक टैंक
यह टी-55 टैंक डीडवाना जिले में स्थापित होने वाला दूसरा युद्धक टैंक होगा. इसके स्मारक पर स्थापित होने के बाद यह आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सेना के अदम्य साहस और देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाएगा. गांव के लोग भी इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

परिवार के लिए भावुक पल, गांव के लिए गर्व
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए राइफलमैन जगदीश सिंह की याद में यह टैंक स्थापित किया जा रहा है. इसे लेकर परिवार के सदस्य भावुक हैं, वहीं ग्रामीण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. उनका मानना है कि यह स्मारक केवल एक यादगार नहीं, साथ ही युवाओं के लिए देशभक्ति की प्रेरणा बनेगा.

शहीद के भाई ने खुद उठाया परिवहन का खर्च
शहीद जगदीश सिंह के भाई पृथ्वी सिंह ने बताया कि गांवों में शहीद स्मारक तो कई जगह बने हैं लेकिन युद्ध में इस्तेमाल हुआ असली टैंक स्थापित होने से इस स्मारक की अलग पहचान बनेगी. उनका कहना है कि सरकार ने स्मारक के विकास के लिए 4 लाख रुपये दिए, वहीं, टैंक को गांव तक लाने का खर्च उन्होंने स्वयं उठाने का निर्णय लिया ताकि यह सपना साकार हो सके.

सेना में सेवा दे रहे हैं शहीद के भतीजे
पृथ्वी सिंह के बेटे संदीप सिंह भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि पुराने नागौर जिले और वर्तमान डीडवाना जिले को मिलाकर यह तीसरा युद्धक टैंक होगा. इससे पहले दोनों टैंक जिला मुख्यालयों पर लगाए गए हैं, यह जिले का पहला युद्धक टैंक होगा, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में जसोल और सालासर के बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह तीसरा युद्धक टैंक है. ऐसे टैंक की स्थापना की अनुमति सेनाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत की जाती है.

कौन थे राइफलमैन जगदीश सिंह
राइफलमैन जगदीश सिंह का जन्म 1 मई 1950 को मकराना तहसील के ग्राम चावंडिया में विशन सिंह, गणपत सिंह और सुगन कंवर के परिवार में हुआ था. ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े जगदीश सिंह बचपन से ही मेहनती और साहसी थे. परिवार के साथ खेतों में काम करते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखा. 1 मई 1968 को उन्होंने भारतीय सेना जॉइन की. दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें राजपूताना राइफल्स की 19वीं बटालियन में नियुक्त किया गया.

युद्धभूमि में दिखाई अदम्य वीरता
सेना में भर्ती होने के कुछ ही वर्षों बाद 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ. उनकी बटालियन को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में मोर्चे पर भेजा गया. बटालियन को अखौरा से वाहनवारिया रेलवे लाइन के पास एक महत्वपूर्ण पुल क्षेत्र पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली. इस अभियान में म जगदीश सिंह अग्रिम आक्रमण दल का हिस्सा थे. दुश्मन के मजबूत बंकरों पर हमला करते समय उन्हें बीएमजी की गोलियों से गंभीर चोटें लगीं. इसके बावजूद उन्होंने पीछे हटने के बजाय दुश्मन पर बेनेट से हमला जारी रखा. अंततः गंभीर घावों के बावजूद अपनी रेजिमेंट की गौरवशाली परंपरा निभाते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दे दिया.

प्रेरणा का बनेगा स्थायी प्रतीक
चावंडिया में स्थापित होने वाला टी-55 युद्धक टैंक केवल एक सैन्य उपकरण नहीं होगा, बल्कि यह शहीद जगदीश सिंह की वीरता, भारतीय सेना के शौर्य और राष्ट्रसेवा के सर्वोच्च आदर्शों का जीवंत प्रतीक बनकर आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा.

Reporter By- Hanuman Tanwar

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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