/नागौर में मिला खून से लथपथ शव, चाकू पर भी मिले ब्लड के निशान, मचा हड़कंप

Rajasthan Crime: नागौर जिले के लाडनूं क्षेत्र में गुरुवार रात एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. सुजला कॉलेज के पास सुजला तिहारे इलाके में 22 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिला. मृतक की पहचान सरफराज (निवासी चांद नगर, सुजानगढ़) के रूप में हुई है. शव के पास ही एक खून से सना हुआ चाकू भी बरामद हुआ है, जिससे प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है.



पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक का शव खून से पूरी तरह सना हुआ था. उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे लगता है कि किसी ने उसके साथ जानलेवा हमला किया है. घटना रात के समय हुई होने की वजह से आसपास के लोग इसकी जानकारी देर से पा सके. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. शव को “हारे का सहारा” टीम की मदद से लाडनूं के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

पुलिस की जांच शुरू

लाडनूं पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनका बयान दर्ज किया जाएगा. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक रात के समय वहाँ क्या कर रहा था और उसके साथ किसने और क्यों हमला किया. मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया आज शुरू की जाएगी.

घटना की खबर फैलते ही सुजला तिहारे और आसपास के इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई. लोग इस घटना से काफी आक्रोशित नजर आए. कई लोगों ने कहा कि लाडनूं क्षेत्र में हाल के समय में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.मृतक सरफराज 22 वर्षीय युवक था और सुजानगढ़ का रहने वाला था. उसके परिवार पर इस घटना का गहरा सदमा है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं.

आगे क्या?

पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. साथ ही चाकू पर फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी/आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी. यह घटना लाडनूं क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रही है. स्थानीय लोग बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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