/नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

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Nagaur Road Accident: नागौर जिले के बूटाटी के निकट पुनास बांटे इलाके में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार रोडवेज बस और ईको कार की जोरदार भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना विकराल था कि ईको कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
Nagaur Road Accident: नागौर जिले के बूटाटी क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. पुनास बांटे के निकट ईको कार और रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही कुचेरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार रोडवेज बस और ईको कार के बीच हुई इस टक्कर में ईको कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि ईको कार की हालत पहचानने लायक नहीं रही.
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