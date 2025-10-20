व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में खुलासा! 4 हत्यारे गिरफ्तार

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी में हुए चर्चित व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुचामन पुलिस ने मामले में शामिल मुख्य चार आरोपी- गणपत, महेश, धर्मेंद्र और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही दो अन्य सहयोगी आरोपी पवन चारण और किशन गुर्जर को भी हिरासत में लिया गया है.

सभी छह आरोपियों को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामाक्षी मीणा के आवास पर पेश किया गया. सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने मुख्य चारों आरोपियों और दोनों सहयोगियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए.

कुचामन पुलिस अब इस हत्याकांड की गहराई से जांच कर रही है और रिमांड के दौरान आरोपियों से हत्या की साजिश, कारण और अन्य जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, रमेश रूलानिया की हत्या व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा या पुरानी रंजिश के चलते की गई हो सकती है.

हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से हत्या के पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया है. रमेश रूलानिया कुचामन सिटी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे. कुछ दिन पहले हुई उनकी हत्या ने स्थानीय व्यापारिक समुदाय और आम जनता को झकझोर कर रख दिया था.

घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर केस से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की संभावना है. कुचामन पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.