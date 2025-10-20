Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में खुलासा! 4 हत्यारे गिरफ्तार

Nagaur News: नागौर जिले के कुचामन सिटी में हुए चर्चित व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुचामन पुलिस ने मामले में शामिल मुख्य चार आरोपी- गणपत, महेश, धर्मेंद्र और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 20, 2025, 03:03 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? दीपावली पर राजस्थान का गुर्जर समाज क्यों करता है छांट भरने की परंपरा!

दिवाली पर घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा चूरमा लड्डू, जानें आसान की रेसिपी
6 Photos
Rajasthan famous dish

दिवाली पर घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा चूरमा लड्डू, जानें आसान की रेसिपी

राजस्थान की वो दरगाह, जहां दिवाली पर जलाएं जाते हैं दिए
5 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान की वो दरगाह, जहां दिवाली पर जलाएं जाते हैं दिए

क्या आप जानते हैं? थार के रेगिस्तान में मौजूद है इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़!
7 Photos
thar desert

क्या आप जानते हैं? थार के रेगिस्तान में मौजूद है इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़!

व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में खुलासा! 4 हत्यारे गिरफ्तार

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी में हुए चर्चित व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुचामन पुलिस ने मामले में शामिल मुख्य चार आरोपी- गणपत, महेश, धर्मेंद्र और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही दो अन्य सहयोगी आरोपी पवन चारण और किशन गुर्जर को भी हिरासत में लिया गया है.

सभी छह आरोपियों को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामाक्षी मीणा के आवास पर पेश किया गया. सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने मुख्य चारों आरोपियों और दोनों सहयोगियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कुचामन पुलिस अब इस हत्याकांड की गहराई से जांच कर रही है और रिमांड के दौरान आरोपियों से हत्या की साजिश, कारण और अन्य जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, रमेश रूलानिया की हत्या व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा या पुरानी रंजिश के चलते की गई हो सकती है.

हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से हत्या के पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया है. रमेश रूलानिया कुचामन सिटी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे. कुछ दिन पहले हुई उनकी हत्या ने स्थानीय व्यापारिक समुदाय और आम जनता को झकझोर कर रख दिया था.

घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर केस से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की संभावना है. कुचामन पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news