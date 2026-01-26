गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से लौट रही बच्चों से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 44 स्टूडेंट घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के डीडवाना में खरवालिया के पास एक पिकअप पलट जाने की वजह से पिकअप में सवार 44 स्कूली छात्र घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, सभी बच्चे भवाद गांव के रहने वाले थे और तीन किलोमीटर दूर मंडूकरा के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद वापस पिकअप से अपने गांव भवाद लौट रहे थे.

रास्ते में खरवालिया के पास मोड़ पर उनकी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. पिकअप में करीब 50 बच्चे सवार थे, जिनमें से अधिकांश छात्रायें थीं. पिकअप पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को पहले छोटी खाटू अस्पताल लाया, जहां संसाधनों की कमी के चलते प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डीडवाना के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता जीतेन्द्र सिंह जोधा जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के सभी स्टाफ और डॉक्टरों को अलर्ट किया गया. घायलों के जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही पूरा स्टाफ अलर्ट मोड में आ गया और जैसे ही घायलों को एम्बुलेंस और निजी संसाधनों से अस्पताल लाया गया तुरंत ही घायलों का उपचार शुरू कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया. सभी अधिकारी कलेक्ट्रेट आवास पर चल रहे एट होम में शिरकत कर रहे थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही सभी अस्पताल पहुंच गए.

थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो ने पुलिस जवानों की सहायता से अस्पताल में जमा भीड़ को खाली करवाया और पुलिस के जवान भी घायल छात्राओं को लाने से लेकर इलाज में डॉक्टरों की सहयता करते नजर आए. घटना में कुल 44 छात्र-छात्राएं घायल हुए थे, जिनमें से एक छात्र की गंभीर हालात को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया.

39 घायल छात्रों को सर्जिकल वॉर्ड में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, जबकि 4 छात्र मामूली रूप से घायल होने पर उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. इस मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है एक ही पिकअप में 50 बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह भरकर स्कूल से गांव लाया जा रहा था.

ग्रामीणों का कहना है कि रोज इसी तरह बच्चों को इस पिकअप में लाया जाता रहा है. हमेशा पिकअप चलाने वाला ड्राइवर आज नहीं था, तो भवाद गांव के ही रहने वाले एक सरकारी टीचर बच्चों को मंडूकरा से गांव ला रहा था और खरवालिया के पास यह हादसा हो गया. इसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही रही है.

