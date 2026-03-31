नागौर में बंद मकान से 45 तोला सोना और 100 तोला चांदी पार, बदमाश CCTV में कैद

Nagaur News: नागौर में रियांबड़ी उपखण्ड के ग्राम लाडवा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए करीब 45-46 तोला सोना और 100 तोला चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया.
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Nagaur Crime News: राजस्थान के नागौर में रियांबड़ी उपखण्ड के ग्राम लाडवा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए करीब 45-46 तोला सोना और 100 तोला चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया. घटना उस समय हुई जब मकान मालिक राजाराम अपने परिवार के साथ जोधपुर में थे और घर पर केवल उनकी बुजुर्ग मां रहती थीं.
चोरी की जानकारी तब लगी जब सुबह परिजनों को घर के दरवाजे खुले मिलने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही राजाराम तुरंत जसनगर थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर सभी कमरों को खंगाला और ऊपर के कमरे में रखे वार्डरोब को तोड़कर गहने चोरी कर लिए.
खास बात यह है कि घर में लगे 6 CCTV कैमरों में से 4 कैमरों में तीन संदिग्ध बदमाशों की स्पष्ट फुटेज सामने आई है, जिससे पुलिस को जांच में अहम सुराग मिले हैं. यह घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने हाल ही में 19 फरवरी को अपने बेटे की शादी इसी घर में की थी और उसी के बाद घर में बड़ी मात्रा में आभूषण रखे हुए थे. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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राजाराम पुत्र आशूराम निवासी लाडवा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वे वर्तमान में बीएसएफ के केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में कार्यरत हैं, जबकि उनका परिवार जोधपुर में रहता है. गांव स्थित घर पर उनकी बुजुर्ग माताजी रहती हैं और वे बीच-बीच में यहां आते-जाते रहते हैं.
28 मार्च की शाम को वे रामगढ़ से जोधपुर पहुंचे थे. अगले दिन सुबह करीब 6:41 बजे उनके छोटे भाई की पत्नी का फोन आया कि घर के दरवाजे खुले पड़े हैं. इस सूचना के बाद वे तुरंत परिवार सहित जसनगर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी.
पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर देखा गया कि घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और सभी कमरों के बॉक्स व अलमारियां खंगाली गई थी. बदमाशों ने खासतौर पर ऊपर के कमरे में रखे वार्डरोब को निशाना बनाया और उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए.
चोरी हुए सामान में पत्नी, बहू, बेटे और स्वयं के गहने शामिल हैं. कुल मिलाकर लगभग 45-46 तोला सोना और करीब 100 तोला चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं. इसके अलावा अन्य सामान भी गायब बताया गया है. पुलिस के अनुसार, CCTV फुटेज में तीन संदिग्ध युवक नजर आए हैं. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 331 (4) और 305 (A) के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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