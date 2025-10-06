Zee Rajasthan
शराब ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन, ड्राई डे पर भी बिक रही दारू

Didwana News: डीडवाना जिले में रात को 8 बजे बाद शराब बिकने के ऊपर भले ही सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन जिला मुख्यालय और आसपास के शराब ठेकों पर रात 8 बजे बाद भी धड़ले से शराब की बिक्री जारी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar inaniya
Published: Oct 06, 2025, 03:52 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 03:52 PM IST

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना शहर में शराब ठेकेदारों की मनमानी से आमजन परेशान है, जिसको लेकर आज कुछ युवाओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है. क्षेत्र में शराब ठेकेदारों की मनमानी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

हम ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल वीडियो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है. ये वीडियो अलग-अलग शराब ठेकों के हैं. इनमें एक वीडियो 2 अक्टूबर का बताया जा रहा है.

2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती पर ड्राई डे होने के बावजूद शराब बेची जा रही है, जबकि अन्य वीडियो में सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा रेट सेल्समैन ले रहा है. सेल्समैन वीडियो में यह कहता भी सुनाई दे रहा है कि यह रेट आबकारी सिआई ने तय की है.

जब सेल्समैन को प्रशासन को सूचना देने की बात कही जाती है, तो सेल्समैन कहता है कि सबके पास पैसे पहुंचते हैं कुछ नहीं होने वाला है चाहे जिसे ज्ञापन दो. इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि शराब ठेकेदार किस कदर मनमानी रेट वसूल रहे हैं और उनको ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही कानून का है.

बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार सेल्समैन सेटिंग की बात करता है इस वीडियो में नजर आ रहा है तो क्या वाकई सब कुछ आबकारी और पुलिस विभाग की मिलीभगत से हो रहा है. ज्ञापन देने वाले युवकों का कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा इस अवैध कारोबार पर नकेल नहीं कसी गई, तो हम इसके लिए भूख हड़ताल भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

