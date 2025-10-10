मकराना में 9 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में मकराना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. इस संबंध में पीड़िता की मां ने मकराना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

नाबालिग की मां ने रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर को वह अपनी 9 वर्षीय बच्ची को घर पर छोड़कर सब्जी लेने बाजार गई थी. शाम करीब 5 बजे लौटकर वह अपनी बच्ची को अपनी बहन के पास छोड़ने गई, तब बच्ची ने अपनी मौसी को घटना की जानकारी दी.

बच्ची ने बताया कि पड़ोस में कमठे पर काम करने वाला एक व्यक्ति घर में घुस आया और उसे अकेला देखकर अश्लील हरकतें करने लगा. उसने बच्ची को कुछ पिलाने की कोशिश की और जब बच्ची ने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए और गलत काम करने का प्रयास किया.

बच्ची किसी तरह आरोपी से छूटकर भागी और अपनी मौसी को पूरी घटना बताई. परिजनों ने तुरंत मकराना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीडवाना जिले में नावां के गोविंदी ग्राम पंचायत में राज्य सरकार के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया. तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया.

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. उन्होंने अपनी भूमि, बिजली, पेयजल, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व व मनरेगा से जुड़ी समस्याओं के आवेदन प्रस्तुत किए. अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए अनेक शिकायतों का उसी समय समाधान किया, जिससे ग्रामीणों में संतोष का माहौल देखा गया.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य यह था कि आमजन को एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. ग्रामीणों ने ऐसे शिविरों को जनता के लिए बेहद उपयोगी बताया और सरकार की पहल की सराहना की. शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.