भाजपा नेता को मिली रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी, UK नंबर से आया व्हाट्सएप वॉइस नोट

Didwana News: डीडवाना-कुचामन जिले के पलाड़ा निवासी और भाजपा के नागौर देहात जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह पलाड़ा को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के नाम से रंगदारी की धमकी मिली है. यह धमकी व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए मिली है, जिसमें धमकी देने वाले ने खुद को राहुल फतेहपुर बताते हुए रोहित गोदारा ग्रुप से होने का दावा किया है.
यूके के नंबरों से भेजे गए इस वॉइस नोट में मैसेज भेजने वाले ने कहा कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का उनके लिए एक खास संदेश है. मैसेज में ''भाईचारे'' की बात करते हुए ग्रुप के लिए आर्थिक मदद (रंगदारी) मांगी गई है और इसके लिए उन्हें कल तक का समय दिया गया है.
धमकी भरे लहजे में यह भी कहा गया कि यदि उन्होंने इस बारे में कुछ और सोचा या कदम उठाया, तो वे इसके बारे में पहले ही सूचित कर दें. इस घटना के संबंध में विजय सिंह पलाड़ा ने बताया कि कल रात एक शादी समारोह में व्यस्त होने के कारण वे मैसेज नहीं देख पाए थे, लेकिन आज दोपहर जब उसी नंबर से दोबारा कॉल आया, तब उन्होंने पूरा वॉइस नोट सुना.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पलाड़ा ने तुरंत डीडवाना एसपी और कुचामन एएसपी को इसकी जानकारी दी है. डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही साइबर टीम सहित अन्य टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
