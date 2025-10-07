Zee Rajasthan
नागौर में जिम में घुसकर बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या, रोहित गोदारा गैंग से मिली थी धमकी

Nagaur News: राजस्थान में नागौर जिले के कुचामन सिटी शहर में एक जिम में बदमाश ने जिम में घुसकर बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी. फायरिंग की आवाज से जिम में अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच नकाबपोश आरोपी मौके से बच निकला. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Oct 07, 2025, 09:25 AM IST | Updated: Oct 07, 2025, 09:25 AM IST

नागौर में जिम में घुसकर बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या, रोहित गोदारा गैंग से मिली थी धमकी

Nagaur News: कुचामन सिटी शहर में एक जिम में बदमाश ने जिम में घुसकर बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी. फायरिंग की आवाज से जिम में अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच नकाबपोश आरोपी मौके से बच निकला. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना मंगलवार सुबह करीब 7.30 बजे स्टेशन रोड पर हुई.

फायरिंग की आवाज सुनते ही जिम में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. डॉक्टरों के अनुसार, गोली व्यापारी के कंधे में लगी थी जो आर-पार होकर पेट तक पहुंच गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी.

कुछ समय पहले ही मिली थी धमकी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, व्यापारी रमेश रुलानिया समेत कई व्यापारियों को कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी थी. पुलिस को आशंका है कि यह हमला उसी धमकी से जुड़ा हो सकता है.

पुलिस प्रशासन अलर्ट
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया. एएसपी नेमीचंद खारिया, डिप्टी एसपी अरविंद बिश्नोई और सीआई सतपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है. जिला अस्पताल और जिम के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. लोगों ने सुबह-सुबह हुई इस वारदात पर आक्रोश जताया और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

शराब ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन, ड्राई डे पर भी बिक रही दारू

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना शहर में शराब ठेकेदारों की मनमानी से आमजन परेशान है, जिसको लेकर आज कुछ युवाओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है. क्षेत्र में शराब ठेकेदारों की मनमानी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

हम ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल वीडियो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है. ये वीडियो अलग-अलग शराब ठेकों के हैं. इनमें एक वीडियो 2 अक्टूबर का बताया जा रहा है.

2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती पर ड्राई डे होने के बावजूद शराब बेची जा रही है, जबकि अन्य वीडियो में सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा रेट सेल्समैन ले रहा है. सेल्समैन वीडियो में यह कहता भी सुनाई दे रहा है कि यह रेट आबकारी सिआई ने तय की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Naguar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

