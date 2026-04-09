नागौर में बिजली वाली गाड़ी का पॉल्यूशन चालान! काले शीशे को लेकर पुलिस से EV कार के ड्राइवर की तीखी बहस

Nagaur EV car controversy: नागौर जिले में एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV कार) को लेकर पुलिस और कार चालक के बीच विवाद हो गया. पुलिस ने कार का पीयूसी (PUC) काट दिया और ब्लैक शीशे (तिरछी फिल्म) लगाने का चालान भी किया. कार चालक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वह पुलिसकर्मी से बहस करता दिख रहा है. हालांकि, राजस्थान पुलिस ने अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है.

क्या हुआ था नागौर में?

पुलिस ने EV कार का PUC काटते हुए ब्लैक शीशे का भी चालान किया. कार चालक ने तर्क दिया कि EV होने के कारण PUC की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपना काम जारी रखा. चालक ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में चालक और पुलिसकर्मी के बीच तीखी बहस साफ दिख रही है.

सोशल मीडिया पर चर्चा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग EV चालक का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहे हैं.

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अंत में कुछ सवाल

क्या EV कारों का PUC अनिवार्य होना चाहिए या नहीं?

क्या पुलिस EV वाहनों के नियमों की जानकारी बिना PUC काट सकती है?

ब्लैक शीशे पर सख्ती जरूरी है, लेकिन क्या EV मालिकों को भी परेशान किया जाना सही है?

क्या राजस्थान पुलिस को EV नियमों पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए?



क्या है PUC?

PUC का पूरा नाम Pollution Under Control है. यह प्रमाण-पत्र यह साबित करता है कि वाहन से निकलने वाले प्रदूषण (एमिशन) निर्धारित सीमा के अंदर हैं. यह सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत अनिवार्य है. आमतौर पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए हर 6 महीने में PUC कराना जरूरी होता है.

क्या EV कारों का PUC जरूरी है?

ईवी कारों (इलेक्ट्रिक वाहन) में इंजन नहीं होता, इसलिए ये कोई धुआं या गैस नहीं निकालते. कई विशेषज्ञों और आरटीओ नियमों के अनुसार EV वाहनों को PUC की जरूरत नहीं होती. लेकिन कुछ जगहों पर आरटीओ अधिकारी पुराने नियमों के आधार पर EV कारों का भी PUC मांग लेते हैं, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता है.

ब्लैक शीशे (टिंटेड ग्लास) का कानून

सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले के अनुसार कार पर ब्लैक फिल्म या कोई भी अतिरिक्त टिंट लगाना अवैध है.

विंडशील्ड (आगे-पीछे) का कम से कम 70% लाइट पास होना चाहिए.

साइड विंडो का 50%लाइट पास होना चाहिए.

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