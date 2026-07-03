Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Nagaur
  • /SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

Rajasthan Crime: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के चितावा थाने में तत्कालीन थानाधिकारी तेजाराम, कांस्टेबल इन्द्राज मीणा सहित छह लोगों के खिलाफ न्यायालय के इस्तगासे के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 03, 2026, 10:12 AM|Updated: Jul 03, 2026, 10:12 AM
SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज
Image Credit: ai generatedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Didwana Crime News: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के चितावा थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. न्यायालय के इस्तगासे के बाद तत्कालीन थानाधिकारी (SHO) तेजाराम, कांस्टेबल इन्द्राज मीणा, पुलिसकर्मी जितेंद्र, हेमराम, रामसिंह, प्रमोद कंवर सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक दलित युवक को थाने में अवैध रूप से रोककर उसके साथ मारपीट की गई, जातिसूचक अपमान किया गया और बाद में पूरे मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.


पैसों के विवाद से शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम
परिवादी विजय कुमार मेघवाल (28) निवासी घाटवा ने न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे में बताया कि 13 अक्टूबर 2025 को उसके भाई बलजीत का लाम्बा निवासी रामसिंह और उसकी पत्नी प्रमोद कंवर के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. शिकायत के अनुसार, विवाद के दौरान उसके भाई के साथ मारपीट भी की गई. जब वह शिकायत दर्ज कराने चितावा थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे थाने से बाहर निकाल दिया. इसके बाद पीड़ित परिवार अगले दिन दोबारा थाने पहुंचा, जहां कथित तौर पर घटनाक्रम और गंभीर हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source


थाने में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप
शिकायत के अनुसार, 14 अक्टूबर को पीड़ित अपने माता-पिता और भाई के साथ थाने पहुंचा, जहां पहले से मौजूद आरोपित रामसिंह और उसकी पत्नी ने पुलिसकर्मियों को उकसाया. आरोप है कि इसके बाद कांस्टेबल इन्द्राज मीणा और अन्य पुलिसकर्मियों ने विजय कुमार को घसीटकर हवालात में बंद कर दिया और उसके साथ लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. परिवादी का आरोप है कि इस मारपीट के कारण उसके बाएं कान का पर्दा फट गया, जिससे उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई. बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने टिम्पैनोप्लास्टी (कान के ऑपरेशन) की सलाह दी.


मेडिकल नहीं कराने और मामला दबाने का आरोप
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर समय पर मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया, ताकि चोटों के साक्ष्य कमजोर हो जाएं. शिकायत के अनुसार, जब पीड़ित पक्ष ने राजस्थान संपर्क पोर्टल और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की तो आरोपियों ने शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बनाया. परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत वापस नहीं लेने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी गईं.


इन आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
न्यायालय के निर्देश के बाद चितावा थाने में तत्कालीन थानाधिकारी तेजाराम, कांस्टेबल इन्द्राज मीणा, पुलिसकर्मी जितेंद्र, हेमराम, रामसिंह, प्रमोद कंवर सहित अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 117(2), 125, 127(2), 351(2), 61(2), 3(5) सहित एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

मकराना के डीएसपी विक्की नागपाल कर रहे जांच
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच मकराना के पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) विक्की नागपाल को सौंपी गई है. चूंकि आरोप पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगे हैं, इसलिए जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जांच अधिकारी सभी पक्षों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल करेंगे.


जांच रिपोर्ट पर टिकी सभी की नजर
यह मामला पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और दलित उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है. वहीं, जांच पूरी होने तक आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण होना बाकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान CID का बड़ा खुलासा! बिटकॉइन और QR Code से चल रहा था ISI का सीक्रेट फंडिंग नेटवर्क

राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में आंधी-बारिश का तांडव! कोटा में अतिभारी बारिश की चेतावनी

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

राजस्थान में ACB का डबल धमाका! कृषि अधिकारियों से लाखों की संदिग्ध नकदी, मैरिज रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार

जैसलमेर में 20 साल से बसे परिवारों पर चला बुलडोजर! पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सरकार को घेरा

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

राजस्थान में ट्रांसफर पर CMO की सख्ती, मंत्रियों की लिस्ट भी बिना मंजूरी नहीं होगी जारी

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी

'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

7 दिन की देरी के बाद राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई संभागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

एक्सप्रेसवे पर डाइवर्जन बना 8 मौत का कारण? ट्रेलर के यू-टर्न से टकराई बस, जांच मेंजुटे जयपुर रेंज आईजी

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

Rajasthan: स्थानीय चुनावों में 10 प्रतिशत सीटों पर EWS आरक्षण के लिए लामबंद हुए सवर्ण, राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कनें

TAGS:
Rajasthan Crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी 4 जुलाई को जोधपुर को देंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात, 'उड़ान 2.0' का भी होगा शुभारंभ
jodhpur news
2
Rajasthan Crime
3
Chittorgarh News
4
jodhpur news
5
Jaipur news