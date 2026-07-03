/SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

Didwana Crime News: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के चितावा थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. न्यायालय के इस्तगासे के बाद तत्कालीन थानाधिकारी (SHO) तेजाराम, कांस्टेबल इन्द्राज मीणा, पुलिसकर्मी जितेंद्र, हेमराम, रामसिंह, प्रमोद कंवर सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक दलित युवक को थाने में अवैध रूप से रोककर उसके साथ मारपीट की गई, जातिसूचक अपमान किया गया और बाद में पूरे मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.



पैसों के विवाद से शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम

परिवादी विजय कुमार मेघवाल (28) निवासी घाटवा ने न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे में बताया कि 13 अक्टूबर 2025 को उसके भाई बलजीत का लाम्बा निवासी रामसिंह और उसकी पत्नी प्रमोद कंवर के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. शिकायत के अनुसार, विवाद के दौरान उसके भाई के साथ मारपीट भी की गई. जब वह शिकायत दर्ज कराने चितावा थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे थाने से बाहर निकाल दिया. इसके बाद पीड़ित परिवार अगले दिन दोबारा थाने पहुंचा, जहां कथित तौर पर घटनाक्रम और गंभीर हो गया.

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थाने में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप

शिकायत के अनुसार, 14 अक्टूबर को पीड़ित अपने माता-पिता और भाई के साथ थाने पहुंचा, जहां पहले से मौजूद आरोपित रामसिंह और उसकी पत्नी ने पुलिसकर्मियों को उकसाया. आरोप है कि इसके बाद कांस्टेबल इन्द्राज मीणा और अन्य पुलिसकर्मियों ने विजय कुमार को घसीटकर हवालात में बंद कर दिया और उसके साथ लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. परिवादी का आरोप है कि इस मारपीट के कारण उसके बाएं कान का पर्दा फट गया, जिससे उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई. बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने टिम्पैनोप्लास्टी (कान के ऑपरेशन) की सलाह दी.



मेडिकल नहीं कराने और मामला दबाने का आरोप

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर समय पर मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया, ताकि चोटों के साक्ष्य कमजोर हो जाएं. शिकायत के अनुसार, जब पीड़ित पक्ष ने राजस्थान संपर्क पोर्टल और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की तो आरोपियों ने शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बनाया. परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत वापस नहीं लेने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी गईं.



इन आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

न्यायालय के निर्देश के बाद चितावा थाने में तत्कालीन थानाधिकारी तेजाराम, कांस्टेबल इन्द्राज मीणा, पुलिसकर्मी जितेंद्र, हेमराम, रामसिंह, प्रमोद कंवर सहित अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 117(2), 125, 127(2), 351(2), 61(2), 3(5) सहित एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

मकराना के डीएसपी विक्की नागपाल कर रहे जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच मकराना के पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) विक्की नागपाल को सौंपी गई है. चूंकि आरोप पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगे हैं, इसलिए जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जांच अधिकारी सभी पक्षों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल करेंगे.



जांच रिपोर्ट पर टिकी सभी की नजर

यह मामला पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और दलित उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है. वहीं, जांच पूरी होने तक आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण होना बाकी है.

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