Deedwana: गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के टॉर्चर हॉउस पर चली JCB, करोड़ों की संपति हो चुकी जब्त

Deedwana News: कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन भले ही अभी तक मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाया हो लेकिन इस घटना के बाद जिले का प्रशासन भी योगी मॉडल अपनाता नजर आ रहा है.

आज लाडनूं पुलिस की अगुवाई में और प्रशासन की मौजूदगी में आनंदपाल के टॉर्चर हॉउस पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला है. हालांकि आनंदपाल के इस कोठीनुमा घर को प्रशासन ने उसकी फरारी के बाद ही कुर्क कर लिया था और वर्तमान में यहां परिसर में दूसरी बिल्डिंग में महिला महाविद्यालय संचालित हो रहा है.

आनंदपाल के फार्महाउस में बने इस टॉर्चर हॉउस में एक वक्त ऐसा था, जब आनंदपाल की गैंग के लोग जब किसी से वसूली के लिए उसका अपाहरण करते तो उन्हें इसी टॉर्चर हाउस में रखकर यातनाएं दी जाती थी.

आज उसी टॉर्चर हाउस को धाराशाही करके पुलिस और प्रशासन अपराधियों को कड़ा संदेश देना चाहती है. रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद मामले के एक सहआरोपी शफीक खान की बिल्डिंग के पांचवें माले को पुलिस प्रशासन ने पहले ही सीज कर दिया था. वहीं, उसकी इलीगल प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा चुका है.

कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी. वीरेंद्र चारण, रोहित गोदारा गैंग का एक शातिर बदमाश है, जो कभी आनंदपाल के लिए काम करता था और अभी रोहित गोदारा के साथ गैंगलीडर है. वीरेंद्र के इशारे पर ही व्यापारी रमेश रुलानिया की फिरौती नहीं देने पर हत्या की गई थी.

आनंदपाल की फरारी के बाद भी तात्कालिक पुलिस अधिकारियों और प्रशासन ने आनंदपाल गैंग से जुड़े लोगों की सम्पतियां जब्त कर कुर्क की थी, जो करोड़ों रुपये की संपतियां थी. गैंग के सदस्यों ने लोगों को डरा धमाका कर इनपर कब्जा किया था. अब ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े लोगों के साथ भी पुलिस एक बार कुछ ऐसा ही करने वाली है ताकि अपराधियों पर आर्थिक लगाम लग सके.

