लाडनूं में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश! 3 आरोपी 13 हजार के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार

Deedwana News: डीडवाना के लाडनूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट चलाने की कोशिश में लगे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500-500 रुपये के कुल 26 जाली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल राशि 13 हजार रुपये है.

थानाधिकारी महीराम बिश्नोई ने बताया कि 4 अक्टूबर को गश्त के दौरान सूचना मिली कि निंबी तिराहा पर तीन युवक नकली नोट लेकर घूम रहे हैं और उन्हें बाजार में चलाने की फिराक में हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर तीनों को पकड़ लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पप्पूराम पुनिया, धर्मेंद्र और भागूराम के रूप में हुई है, जो चूरू और जोधपुर जिलों के निवासी हैं. तलाशी में तीनों के पास से 500-500 रुपये के 26 नोट मिले, जिनमें कई नोट एक ही सीरीज के पाए गए और रगड़ने पर उनका रंग फैल रहा था. सभी नोट जब्त कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल यह जांच की जा रही है कि नकली नोट इन तक पहुंचे कहां से और इनके पीछे कौन-सा गिरोह सक्रिय है. कार्रवाई एसपी ऋवा तोमर के निर्देशन में एएसपी हिमांशु शर्मा और सीओ विक्की नागपाल के सुपरविजन में की गई. पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल बन्नाराम, कांस्टेबल सुखाराम, किशोर, अब्दुल शाकिर, धर्मेंद्र, विक्रम, सत्यनारायण और बाबूलाल शामिल रहे.

बीते दो दिन पहले झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम और चंडीगढ़ पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर नकली भारतीय करेंसी बनाने और उसे बाजार में खपाने वाले एक बड़े अंतर-राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया थी. इस कार्रवाई में एक शातिर दंपति को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लाखों रुपये के नकली नोट बरामद किए गए.

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब चंडीगढ़ पुलिस ने नकली करेंसी के कारोबार में लगे दो आरोपियों- गौरव और विक्रम को गिरफ्तार किया. उनके पास से 500-500 के नोटों में कुल 10 लाख 19 हजार रुपये की नकली करेंसी जब्त की गई. पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यह खेप झालावाड़ से कुरियर के जरिए मिली थी.

