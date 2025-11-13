Zee Rajasthan
Deedwana: आनंदपाल का भाई बताकर व्यापारी से मांगे 50 लाख रुपये, 7 साल पहले था बिजनेस में पार्टनर

Deedwana News: राजस्थान के मकराना में आनंदपाल सिंह के भाई विक्की के नाम से धमकियां देकर 50 लाख रुपये मांगे गए. आरोपी सात साल पहले बिजनेस में पार्टनर था. 

Published: Nov 13, 2025, 08:16 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 08:16 PM IST

Makrana, Deedwana News: मकराना के होम सिग्नल निवासी व्यवसायी जाकिर हुसैन भाटी को कथित तौर पर आनंदपाल सिंह के भाई विक्की के नाम से धमकियां देकर 50 लाख रुपये की अवैध वसूली की कोशिश की करने का मामला सामने आया है. व्यवसायी ने गुरुवार को पुलिस उपाधीक्षक विक्की नागपाल को रिपोर्ट दी है.

पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन और डीजीपी से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है. जाकिर हुसैन भाटी पुत्र अहमद हसन भाटी ने बताया कि विवाद की शुरुआत 2018 में हुई एक खनन साझेदारी से शुरू हुई. शेख खुर्शीद चौधरी ने कालानाडा रेंज की बापी खान संख्या 22 की थड़ी बेचने के लिए करार किया था. इसमें 60 प्रतिशत हिस्सा चार अन्य व्यक्तियों को जुबानी भागीदारी दी गई. बाद में इन चारों ने बिना अनुमति के आरोपी को अपना हिस्सेदार बना लिया.

बार-बार निवेदन के बाद इकरारनामा लिखवाया गया, लेकिन उसकी कॉपी भी पीड़ित के पास नहीं है. खान का लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) न होने से 2019 से खदान बंद पड़ी है. जाकिर ने स्पष्ट किया कि आरोपी से कभी कोई रकम नहीं ली और चारों भागीदारों व आरोपी के बीच हुए लेन-देन की कोई जानकारी नहीं है. आरोपी लालच में आकर गलत तरीके से भागीदार बनकर रकम ऐंठने की कोशिश कर रहा है.

पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपी के भाई की टायर दुकान से 3-4 बार में डेढ़ लाख रुपये के टायर खरीदे. कोरोना काल में चाचा की दुकान से भी डेढ़ लाख का सामान लिया. पड़ोसी सुरेश बावरी को गारंटी पर कुचामन से डेढ़ लाख का उधार सामान दिलवाया, लेकिन बिल नहीं दिए गए. कुल मिलाकर करीब 4.50 लाख रुपये के इन सामानों के लिए दोनों भाई 11.50 लाख रुपये (गलत एंट्री और ब्याज जोड़कर) मांगने लगे.

उसने बताया कि पिछली सर्दी में दुबई से लौटने पर आरोपी ने घर बुलाकर धमकी दी, जिससे ड्राइवर की मदद से कुछ लोग आकर छुड़वाया. दो दिन बाद रवि चौधरी की खदान पर बुलाकर फिर दबाव डाला. बिल मांगने पर डायरी में गलत एंट्री दिखाई. जान बचाने के दबाव में फयाज भाटी से दो किस्तों में 11.50 लाख रुपये दिलवाए.

इसके बावजूद परेशानी नहीं थमी. सितंबर 2025 में खदान पर आकर आरोपी ने इकरारनामा विक्की के नाम करने को कहा और फोटो दिखाते हुए दावा किया कि विक्की उसकी पत्नी का धर्मभाई है. अब विक्की के नाम से वीडियो कॉल पर 50 लाख मांग रहा है, नहीं देने पर उठवा लेने की धमकी दे रहा है.
