Deedwana: नावा अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़, बढ़ रहा इन बीमारियों का खतरा

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर आमजन के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है. सोमवार को नावा उप जिला चिकित्सालय में OPD में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई.

चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार इन दिनों मौसमी बीमारियों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते अस्पताल में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या 400 से 500 तक पहुंच रही है.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इस समय सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रमणों के केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक आ रही है.

चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बदलते तापमान और दिन-रात के अंतर के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है. अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. डेंगू और मलेरिया संदिग्ध मरीजों के लिए अतिरिक्त जांच सुविधाएं सक्रिय की गई हैं.

वहीं, गंभीर मरीजों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. OPD में भीड़ को देखते हुए चिकित्साकर्मियों की ड्यूटी रोटेशन में बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसी मरीज को परेशानी का सामना न करना पड़े. डॉक्टरों ने नागरिकों को सलाह देते हुए कहा कि मौसम के बदलते दौर में विशेष सतर्कता अपनाएं. साफ-सफाई रखें, मच्छरों से बचाव के उपाय करें, समय पर पानी पिएं और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें.

गले में दर्द, तेज बुखार, शरीर में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सालय में जांच कराएं. स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर लापरवाही न बरतें, ताकि बीमारी गंभीर रूप न ले पाए. नावा क्षेत्र में बढ़ते मरीजों का आंकड़ा इस बात का संकेत है कि मौसम में आई यह हलचल स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है, जिसके लिए सामूहिक सतर्कता आवश्यक है.

