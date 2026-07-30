/डीडवाना में 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामला, बजरंग दल व हिंदू वाहिनी ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के मकराना क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़नी वाली 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर गुरुवार को नावां उपखंड मुख्यालय पर बजरंग दल एवं हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की.

संगठनों के सदस्य उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी हुकमीचंद रूहलानिया को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि इस घटना से नावां सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों में गहरा आक्रोश है और आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. ज्ञापन के माध्यम से मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित जांच कराने तथा दोषियों को कठोरतम कानूनी सजा दिलाने की मांग की गई.

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ज्ञापन में यह भी मांग उठाई गई कि घटना से जुड़े विद्यालय को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सील कर उसकी सभी गतिविधियां स्थगित की जाएं, ताकि जांच निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके और किसी प्रकार के साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका न रहे.

प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

इस दौरान सर्व समाज व संगठन के लोगों ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि मासूम बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की. ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल, हिंदू वाहिनी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए सैकड़ों लोग

इस मामले के सामने आने के बाद शहर में आक्रोश फैल गया. परिजनों का आरोप है कि स्कूल के बाथरूम में बच्ची के साथ गलत हरकत हुई थी. इस मामले की जानकारी मिलते ही मंगलवार रात यानी 28 जुलाई को सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरी रात धरना-प्रदर्शन किया था.

पुलिस को मिली रिपोर्ट

पुलिस को मिली रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को बच्ची स्कूल से घर आई तो उसने अपनी मां को बताया कि स्कूल के बाथरूम में एक 'अंकल' उसे ले गए और उसके साथ गलत हरकत की. साथ ही उसे पकड़ने की कोशिश की. साथ ही बच्ची ने कहा कि उसके शरीर में दर्द हो रहा है. वहीं, इसके बाद परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां यौन दुराचार की आशंका जताई गई.

Reporter- Hanuman Tanwar