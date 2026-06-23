/डीडवाना में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में अपडेट, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना के बांगड अस्पताल में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में पिछले दो दिनों से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है.

प्रशासन और आंदोलन कर रहे परिजनों के बीच विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हो गए हैं.

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राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने डॉ. पूनम सोमरा को तुरंत प्रभाव से अस्पताल से रिलीव कर दिया है, वहीं परिजनों की ओर से मांगी गई 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा.

​उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने कहा कि सहमति बनने के बाद परिजन मोर्चरी के बाहर से धरना समाप्त करने को राजी हुए, जिसके बाद अब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मृतका और शिशु के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे.

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मृतका का पति भरत सिंह

मृतका का पति भरत सिंह ने कहा कि कल प्रसव के दौरान अजमेर निवासी मोनिका सिंह और उसके बच्चे की मौत हो गई थी. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुनखुना थाने में मामला दर्ज कराया था और आज सुबह से ही बंजारा समाज के लोगों के साथ अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए थे. मौके पर पहुंचे उपखण्ड अधिकारी विकास मोहन भाटी, डीएसपी जेठू सिंह और तहसीलदार ओमप्रकाश मेव ने परिजनों से लगातार वार्ता कर इस गतिरोध को दूर किया गया.



गौरतलब है कि मृतका का मोनिका सिंह अजमेर जिले में विवाहित थीं और इन दिनों अपने ननिहाल खुनखुना आई हुई थीं. वहीं, प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी. मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी बहू और गर्भस्थ शिशु की जान चली गई. इस घटना के बाद से ही परिजनों में शोक का माहौल है.

