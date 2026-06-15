/सगाई से पहले तिरंगे में लिपटा आया राजस्थान का लाल, शहीद सैनिक खेमाराम कुमावत को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब

Deedwana News: असम के जोरहाट में विमान हादसे में शहीद हुए पांचोता गांव के अग्निवीर वायुसैनिक खेमाराम कुमावत की पार्थिव देह सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गई. शहीद के बड़े भाई गोविंदराम ने उन्हें मुखाग्नि दी.

इससे पहले वायुसेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी. सैन्य अधिकारियों ने शहीद के पिता गोविंद राम को तिरंगा सौंपा तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई. अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी और पूर्व उपमुख्य सचेतक महेंद्र सिंह चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए.

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इसके बाद तिरंगा यात्रा नावां से शहीद के पैतृक गांव पांचोता के लिए रवाना हुई. यात्रा मार्ग में जगह-जगह लोगों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए . साथ ही'शहीद खेमाराम अमर रहे' के नारे गूंज उठे. हाथों में तिरंगा थामे लोगों ने अपने वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. शहीद खेमाराम कुमावत का अंतिम संस्कार पांचोता गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा.

ग्राम पांचोता का बेटा खेमाराम देश सेवा करते हुए एक विमान क्रेश हफसे में शहीद हो गए. असम के जोरहाट एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के विमान हादसे में नावां क्षेत्र के लाल, अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम की शहादत ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो हुआ है.

देश सेवा का सपना लेकर वर्दी पहनने वाले खेमाराम ने मातृभूमि की सेवा करते हुए हादसे में अपनी जान गंवाई है. जैसे ही शहादत की सूचना उनके गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और शहीद के घर पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व आसपास के लोगों का तांता लग गया.

घर का माहौल बेहद गमगीन है. बेटे की शहादत की खबर सुनते ही मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. चारों तरफ मातम पसरा है, लेकिन हर आंख में अपने वीर बेटे पर गर्व भी साफ झलक रहा है. महज साढ़े तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए खेमाराम ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

नावा तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल व राजस्व विभाग की टीम भी शहीद के घर पहुंची और परिजनों को सांत्वना दी. गांव का हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है- कि देश ने एक बहादुर सैनिक खोया है, लेकिन हमें अपने वीर बेटे की शहादत पर गर्व है.

शहीद खेमाराम कुमावत ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां देशसेवा और जनसेवा की मजबूत परंपरा रही है. उनके पिता एक किसान हैं, जबकि बड़े भाई राजेंद्र कुमार सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. परिवार के दो अन्य सदस्य भी सुरक्षा बलों में देश की सेवा कर रहे हैं. गोविंदराम कुमावत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में चेन्नई हवाई अड्डे पर तैनात हैं, वहीं मनोज कुमावत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, उनकी एक छोटी बहन भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. वहीं, उनके परिवार ने बताया खेमाराम 25 जून को छुट्टियों पर घर आने वाले थे और एक जुलाई को उनकी सगाई होनी थी.