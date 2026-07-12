/Deedwana: NSP हैक कर करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गैंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) को हैक कर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने वाले मुख्य सरगना इमरान अली उर्फ सरजू को गिरफ्तार कर लिया है. इस शातिर ठग पर 21 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

इस आरोपी ने साल 2021-22 और 2022-23 में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में करोड़ों की ठगी की थी, जिसके बाद पूरे राजस्थान में करीब 28 मामले दर्ज हुए थे. डेटा न होने के कारण यह केस पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था.

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मामले का खुलासा करने के लिए राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने वेश बदला और बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित गांवों व चाय के बागानों में खानाबदोश बनकर पहुंचे. वहां लगातार पीछा कर टीम ने मुख्य सरगना को दबोच लिया.

आरोपी के पास से पुलिस को ठगी के 44 हजार रुपये नकद, 4 मोबाइल, बैंक पासबुक और 7 एटीएम कार्ड मिले हैं. इससे पहले हुई रेड में पुलिस इसके ठिकाने से 18 फर्जी मुहरें, 105 सिम कार्ड, 4 क्लोन अंगूठे के निशान और एक मेड इन चाइना मोबाइल पेमेंट टर्मिनल मशीन भी जब्त कर चुकी है.

इसके अलावा 4 सिम वाला एक बांग्लादेशी मोबाइल भी मिला है. यह गैंग इस कदर एक्टिव था कि पकड़े जाने के दौरान भी इसके खाते में 1.60 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे.

फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. इस मामले में उच्च स्तर पर विभागीय अधिकारीयों और कर्मचारियों की मिलीभगत का भी अंदेशा है जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

पढ़िए डीडवाना की एक और खबर

डीडवाना जिला मुख्यालय के कलवानी चौराहे के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोग घायल हो गए. यहां सवारियों से भरी एक पिकअप और तेज रफ्तार ट्रेलर में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बीच सड़क पर ही पलट गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

हादसे का शिकार हुए सभी लोग पुठ फेरे की रस्म निभाकर अपने गांव लौट रहे थे. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद राहगीरों और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया. सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा और थाना अधिकारी ऋतु कुमारी पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना.

चिकित्सकों के अनुसार, तीन घायलों की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि 11 घायलों का बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है. इधर पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया है. वारदात के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है.

