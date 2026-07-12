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Deedwana: NSP हैक कर करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

डीडवाना-कुचामन पुलिस ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हैक कर करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति ठगने वाले अंतरराज्यीय गैंग के मुख्य सरगना इमरान अली उर्फ सरजू को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 21 हजार रुपये का इनाम था. पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर तक वेश बदलकर ऑपरेशन चलाया और उसे दबोचा.  

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 12, 2026, 06:38 PM|Updated: Jul 12, 2026, 06:38 PM
Deedwana: NSP हैक कर करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Image Credit: Deedwana NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गैंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) को हैक कर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने वाले मुख्य सरगना इमरान अली उर्फ सरजू को गिरफ्तार कर लिया है. इस शातिर ठग पर 21 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

इस आरोपी ने साल 2021-22 और 2022-23 में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में करोड़ों की ठगी की थी, जिसके बाद पूरे राजस्थान में करीब 28 मामले दर्ज हुए थे. डेटा न होने के कारण यह केस पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था.

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मामले का खुलासा करने के लिए राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने वेश बदला और बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित गांवों व चाय के बागानों में खानाबदोश बनकर पहुंचे. वहां लगातार पीछा कर टीम ने मुख्य सरगना को दबोच लिया.

आरोपी के पास से पुलिस को ठगी के 44 हजार रुपये नकद, 4 मोबाइल, बैंक पासबुक और 7 एटीएम कार्ड मिले हैं. इससे पहले हुई रेड में पुलिस इसके ठिकाने से 18 फर्जी मुहरें, 105 सिम कार्ड, 4 क्लोन अंगूठे के निशान और एक मेड इन चाइना मोबाइल पेमेंट टर्मिनल मशीन भी जब्त कर चुकी है.

इसके अलावा 4 सिम वाला एक बांग्लादेशी मोबाइल भी मिला है. यह गैंग इस कदर एक्टिव था कि पकड़े जाने के दौरान भी इसके खाते में 1.60 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे.

फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. इस मामले में उच्च स्तर पर विभागीय अधिकारीयों और कर्मचारियों की मिलीभगत का भी अंदेशा है जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

पढ़िए डीडवाना की एक और खबर
डीडवाना जिला मुख्यालय के कलवानी चौराहे के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोग घायल हो गए. यहां सवारियों से भरी एक पिकअप और तेज रफ्तार ट्रेलर में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बीच सड़क पर ही पलट गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

हादसे का शिकार हुए सभी लोग पुठ फेरे की रस्म निभाकर अपने गांव लौट रहे थे. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद राहगीरों और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया. सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा और थाना अधिकारी ऋतु कुमारी पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना.

चिकित्सकों के अनुसार, तीन घायलों की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि 11 घायलों का बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है. इधर पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया है. वारदात के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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