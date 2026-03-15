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Deedwana News: भतीजे और बहू ने चाचा पर बजाई लाठी-सरिए, दुकान पर बैठा था शख्स

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा शहर में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे और बहू ने चाचा पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसे काफी चोटें आई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 15, 2026, 08:29 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 08:29 PM IST

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Deedwana News: भतीजे और बहू ने चाचा पर बजाई लाठी-सरिए, दुकान पर बैठा था शख्स

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा शहर में पारिवारिक जमीनी विवाद एक बार फिर हिंसक रूप लेता नजर आया है. एयू बैंक के पास मुख्य सड़क पर स्थित एक टीवी रिपेयरिंग की दुकान पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया. हमले में दुकानदार घायल हो गया और दुकान में भी तोड़फोड़ की गई. जानकारी के अनुसार, नावा के जोगियों का आसन निवासी भींवाराम कुमावत की एयू बैंक के पास मुख्य सड़क पर टीवी रिपेयरिंग की दुकान है.

बताया जा रहा है कि रविवार सुबह भींवाराम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी उनके भतीजे व उसकी पत्नी व अन्य लोग एकराय होकर अचानक लाठी-सरिए लेकर दुकान पर पहुंच गए. आरोप है कि हमलावरों ने पहले दुकान के कांच तोड़े और उसके बाद भींवाराम कुमावत पर हमला कर दिया.

दुकान के अंदर व बाहर जमकर तोड़फोड़

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हमले में भींवाराम के काफी चोटें आई है और हमले में भींवाराम के सिर पर लोहे के सरिए से वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के दौरान दुकान के अंदर व बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे दुकान में भी काफी नुकसान हुआ है. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए. इस दौरान दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया गया.

बताया जा रहा है कि भींवाराम कुमावत और उनके भतीजे के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इस मामले में पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं और भतीजे राजेश ने पहले भी अपने चाचा के साथ मारपीट की थी, जिसका मामला पुलिस में दर्ज है.

पीड़ित का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि साल 2023 में उनकी जमीन का कथित रूप से फर्जी पट्टा नगरपालिका से भतीजे राजे और उसकी पत्नी ने बनवा लिया गया था, जिसका मामला नावा थाने में दर्ज है और उस मामले में जांच के आदेश न्यायालय द्वारा पुलिस को दिए गए हैं.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल भींवाराम कुमावत को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया. वहीं, दूसरी तरफ हमला करने वाले भतीजे राजेश व उसकी पत्नी ने भी चाचा भींवाराम पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए है. फिलहाल समाचार लिखे जाने तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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