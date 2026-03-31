Deedwana News: राजस्व विभाग ने मृत व्यक्ति को किया जिंदा! 10 साल पहले ही हो गई थी मौत

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना राजस्व विभाग में एक गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है. यहां विभाग के कर्मचारियों पर एक ऐसे व्यक्ति को कागजों में जीवित दर्शाने का आरोप लगा है, जिसकी मृत्यु करीब 10 साल पहले हो चुकी है. सरकारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मृत व्यक्ति ने कोर्ट का नोटिस लेने से इनकार कर दिया है.

मामला डीडवाना तहसील के पावटा गांव का है. पीड़ित मुकेश बोडलिया ने जिला कलेक्टर को सौंपे परिवाद में बताया कि उनके पिता दुलाराम की मृत्यु 16 अगस्त 2016 को हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है.

नोटिस लेने से किया मना

इसके बावजूद, भूमि विवाद (खसरा संख्या 22) के एक मामले में राजस्व विभाग के कर्मचारी सूर्यकांत शर्मा ने 23 मार्च 2026 को न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि कर्मचारी ने स्वयं गांव जाकर दुलाराम से मुलाकात की लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया.

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सूर्यकांत शर्मा के साथ मिलीभगत का आरोप

इस प्रकरण में विभाग के साथ-साथ गांव के दो अन्य व्यक्तियों, गणेशाराम और राजेश कुमार की भूमिका भी संदिग्ध है. इन दोनों ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कर तस्दीक की कि दुलाराम ने उनके सामने नोटिस लेने से इनकार किया और इसके बाद नोटिस को घर पर चस्पा किया गया. मुकेश बोडलिया का आरोप है कि तहसील में कार्यरत कर्मचारी रामेश्वरलाल कड़वा (TRA) ने अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए सूर्यकांत शर्मा के साथ मिलीभगत की है.

कलेक्टर से न्याय की गुहार

जब उन्होंने संबंधित कर्मचारी से इस संबंध में जानकारी चाही तो संतोषजनक जवाब देने के बजाय अभद्रता की गई. पीड़ित ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता बताते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही दोषी कर्मचारियों और झूठे गवाहों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

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