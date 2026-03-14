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Deedwana: रसद विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, 53 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त

Deedwana News:  डीडवाना जिला मुख्यालय पर रसद विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और 53 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 14, 2026, 06:14 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 06:14 PM IST

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Deedwana: रसद विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, 53 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिला मुख्यालय पर 14 मार्च को रसद विभाग की टीम ने अचानक सख्त तेवर दिखाते हुए शहर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई से पूरे शहर के व्यावसायिक हलकों में हड़कंप मच गया. विभाग ने कार्रवाई के दौरान अब तक 53 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए अवैध रूप से किया जा रहा था.

अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे सिलेंडरों को जब्त किया

रसद विभाग की टीम जैसे ही शहर के मुख्य बाजारों और हाईवे स्थित ढाबों पर पहुंची, संचालकों में खलबली मच गई. अचानक हुई इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई होटल संचालक अपने सिलेंडरों को छुपाते नजर आए, तो कई दुकानों के शटर गिर गए. रसद विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक के बाद एक कई ठिकानों पर दबिश दी और मौके पर अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे सिलेंडरों को जब्त कर लिया.

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​​जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि विभाग को लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें मिल रही थीं. उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है.

रसद नियमों की अनदेखी

आज की कार्रवाई में 53 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है. ​विभाग ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई अभी थमी नहीं है. आज की बड़ी सफलता के बाद अब रसद विभाग की टीम जिले के अन्य कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी सघन जांच अभियान चलाएगी. प्रशासन की इस सख्ती से उन लोगों में डर का माहौल है, जो लंबे समय से रसद नियमों की अनदेखी कर रहे थे.

गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत

वहीं, डीडवाना जिला मुख्यालय पर आज गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और गैस की किल्लत को लेकर जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत और पूर्व विधायक चेतन डूडी के नेतृत्व में नागौर रोड पूर्व विधायक आवास से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च निकाला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया.

जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और गैस की किल्लत से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है. ऐसे में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी -लंबी कतारें लगी हुई हैं. वहां पर भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है.

मजदूरों पर भी आर्थिक संकट

केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया है ऐसे में कई होटल ढाबे बंद होने की कगार पर आ गए हैं. होटल ढाबों में काम कर रहे मजदूरों पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है. पूर्व विधायक चेतन डूडी ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है कि गैस की कोई कमी नहीं है लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं है लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग रहे हैं और आम लोग गैस की कमी से जूझ रहे हैं.

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