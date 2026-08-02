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डीडवाना के रुद्र की पहली फिल्म 'कालीघाटी' 7 अगस्त को होगी रिलीज, किसान का बेटा मचाएगा धमाल

डीडवाना के सरदारपुर गांव के रहने वाले किसान पुत्र रुद्र चौधरी अब बॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'कालीघाटी' 7 अगस्त को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए डीडवाना के एक निजी होटल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 02, 2026, 04:02 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 04:02 PM IST
डीडवाना के रुद्र की पहली फिल्म 'कालीघाटी' 7 अगस्त को होगी रिलीज, किसान का बेटा मचाएगा धमाल
Image Credit: Bharatpur News

Deedwana, Bharatpur News: आभा नगरी उपकाशी डीडवाना के किसान के बेटे रुद्र चौधरी अब बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर अभिनय का जलवा बिखेरते नजर आएंगे. उनकी अभिनीत पहली हिंदी फिल्म 'कालीघाटी' आगामी 7 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

अपनी पहली फिल्म काली घाटी का ट्रेलर रिलीज किया. डीडवाना के एक निजी होटल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ. रुद्र चौधरी सरदारपुर गांव निवासी है. डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर रुद्रा फिल्मी दुनिया की माया नगरी में आए. अपने खुद के बलबूते पर बॉलीवुड में एंट्री मारी.

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रुद्र चौधरी पहुंचे डीडवाना
​फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में रुद्र चौधरी अपने साथी कलाकार ललित भार्गव (फतेहपुर ढांढण) और सुमित सिसोदिया (इंदौर) के साथ डीडवाना पहुंचे. यहां स्थित होटल क्लार्क टावर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान रुद्र ने मीडिया से अपनी फिल्म और फिल्मी सफर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की.

पिता शौक जानकार हुए थे नाराज
​रुद्र ने बताया कि वे टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' से प्रभावित होकर अभिनय के क्षेत्र में आए थे, जब उनके पिता खेमाराम गोदारा को उनके इस शौक का पता चला तो वे काफी नाराज हुए, जिसके बाद रुद्र एक बार घर से भी निकल गए थे. हालांकि, बाद में उनकी बड़ी बहन डॉ. कविता गोदारा और माता लक्ष्मी देवी के प्रोत्साहन एवं सहयोग से उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया.

​क्या है 'कालीघाटी'की कहानी?
रुद्र ने बताया कि यह फिल्म बेटियों के साथ हो रहे अन्याय और संगठित अपराध पर प्रहार करती है. कहानी में एक ऐसे समाज और गिरोह को दर्शाया गया है, जो कम उम्र की बेटियों का सौदा कर उनके साथ अत्याचार करते हैं. फिल्म का मुख्य पात्र 'रुद्र' ऐसे ही एक परिवार का बच्चा है, जो बड़ा होकर इस अन्याय के खिलाफ इंतकाम लेता है.

​फिल्म में दर्शकों को सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्शन और हास्य का मिला-जुला मिश्रण देखने को मिलेगा. स्थानीय प्रतिभा के बॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने को लेकर डीडवाना क्षेत्र की जनता में इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. फिल्म 'कालीघाटी' निदेशक संजू श्रीधा है.

फिल्म की मूल कथा कुछ भ्रष्ट राजनीतिक लोगों और अपराधियों द्वारा एक अधिकारी (कैलाशनाथ) के परिवार पर किए गए हमले और अन्याय के इर्द-गिर्द घूमती है. हमले में अधिकारी का परिवार मारा जाता है, लेकिन उसका बेटा ‘रोहन’ किसी तरह बच जाता है. इसके बाद रोहन न्याय पाने और दोषियों से बदला लेने के लिए गौरी की मदद से संघर्ष करता है. इस कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्शन और भावनाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा.

Reporter- Hanuman Tanwar

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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