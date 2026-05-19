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Deedwana: सांभर झील में मौत का मंजर! चारों ओर तैरती दिखीं मरी हुई मछलियां

Deedwana Lake Fish Death: सांभर झील इन दिनों गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है. विदेशी पक्षियों की मौत के बाद अब झील में हजारों मछलियां मृत अवस्था में तैरती नजर आ रही हैं. लगातार हो रही मछलियों की मौत से झील के आसपास तेज दुर्गंध फैल गई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar inaniya
Published: May 19, 2026, 02:24 PM|Updated: May 19, 2026, 02:56 PM
Deedwana: सांभर झील में मौत का मंजर! चारों ओर तैरती दिखीं मरी हुई मछलियां
Image Credit: Deedwana News

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा स्थित क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील इन दिनों गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है. कुछ समय पहले विदेशी पक्षियों की मौत का मामला सामने आने के बाद अब झील में हजारों की संख्या में मछलियां मृत अवस्था में तैरती नजर आ रही हैं.

लगातार हो रही मछलियों की मौत से झील के आसपास तेज दुर्गंध फैल गई है, जिससे नावा शहर सहित आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है.

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बड़ी संख्या में दिखी मरी हुई मछलियां
स्थानीय लोगों के अनुसार, झील किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां सड़ रही हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है और संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि दुर्गंध के कारण आसपास के क्षेत्रों में रहना और निकलना तक मुश्किल हो गया है.

इससे पहले वैश्विक स्तर पर इस झील में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों की त्रासदी हो चुकी है. उसके बाद भी स्थानीय प्रसाशन सबब नहीं लेते हुए झील संरक्षण के पुख्ता इंतजामात करने के फेल नजर आ रहे है.

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप
ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि झील में जीवित मछलियों के संरक्षण और निकासी के लिए तो टेंडर जारी किए गए लेकिन मृत मछलियों को हटाने और सफाई व्यवस्था के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लोगों ने जल्द कार्रवाई कर मृत मछलियों को हटाने, सफाई कराने और बीमारी फैलने से रोकने की मांग की है.

सांभर झील राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के नावा क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय (inland) खारे पानी की झील है, जो समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर है. इस झील से देश के कुल नमक उत्पादन का करीब 9 प्रतिशत नमक प्राप्त होता है. वहीं, सर्दियों के मौसम में यहां फ्लेमिंगो , कुरजां और अन्य प्रवासी पक्षियों का भारी जमावड़ा लग जाता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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