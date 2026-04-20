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नावां में ग्रामीणों का SDM कार्यालय के बाहर धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में नावां में एसडीएम कार्यालय के बाहर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar inaniya
Published: Apr 20, 2026, 06:32 PM|Updated: Apr 20, 2026, 06:32 PM
नावां में ग्रामीणों का SDM कार्यालय के बाहर धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
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Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में नावा के मारोठ थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज नावां एसडीएम कार्यालय के बाहर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष धरने पर बैठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा.

धारदार हथियारों और सरियों से हमला
ग्रामीणों के अनुसार, घटना 4 अप्रैल की रात करीब 9:15 बजे की है. भीवपुरा निवासी शिशपाल अपने साथी के साथ स्विफ्ट कार से पचकोड़िया से लौट रहे थे. रास्ते में बोलेरो वाहन ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि वाहन से उतरे कुछ लोगों ने धारदार हथियारों और सरियों से शिशपाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर, पैर व कंधे पर गंभीर चोटें आई. बीच-बचाव करने आए साथी के साथ भी मारपीट की गई.

नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी
घायल शिशपाल को पहले रेनवाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया. वर्तमान में उसका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग
मामले में मारोठ थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. धरना स्थल पर मारोठ पुलिस तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है. ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है. गिरफ्तारी होने के बाद ही ग्रामीणों ने धरना उठाने की बात कही है और धरना अनवरत जारी है.
धरना समाप्त करने की समझाइश
कुचामन सीओ मुकेश चौधरी मौके पर पहुचे जहां पीड़ित परिवार से धरना समाप्त करने की समझाइश की लेकिन पीड़ित परिवार ने जब तक गिरफतारी नहीं होती तब तक धरना नहीं उठाने की बात पीड़ित परिवार द्वारा कही गई है. SDM कार्यालय के मुख्य गेट पर पीड़ित परिवार के महिला पुरुष दोपहर 1 बजे से बैठे हुए है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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