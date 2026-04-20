/नावां में ग्रामीणों का SDM कार्यालय के बाहर धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में नावा के मारोठ थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज नावां एसडीएम कार्यालय के बाहर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष धरने पर बैठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा.

धारदार हथियारों और सरियों से हमला

ग्रामीणों के अनुसार, घटना 4 अप्रैल की रात करीब 9:15 बजे की है. भीवपुरा निवासी शिशपाल अपने साथी के साथ स्विफ्ट कार से पचकोड़िया से लौट रहे थे. रास्ते में बोलेरो वाहन ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि वाहन से उतरे कुछ लोगों ने धारदार हथियारों और सरियों से शिशपाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर, पैर व कंधे पर गंभीर चोटें आई. बीच-बचाव करने आए साथी के साथ भी मारपीट की गई.

नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी

घायल शिशपाल को पहले रेनवाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया. वर्तमान में उसका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.