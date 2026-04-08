Deedwana Weather: बारिश की वजह से हुआ करोड़ों का नुकसान, नावां में नमक उत्पादन का व्यापार ठप

Deedwana Weather: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां में बेमौसम बारिश ने जहां किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं, डीडवाना के नावां क्षेत्र में नमक उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. देश के प्रमुख नमक उत्पादक क्षेत्रों में शामिल नावां इस समय भारी नुकसान झेल रहा है.

सांभर झील के किनारे बसे नावां के में हर साल बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन होता है. बताया जाता है कि गुजरात के बाद नावां देश का दूसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है.

नमक उत्पादन पूरी तरह ठप

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यहां दो हजार से ज्यादा नमक उत्पादन इकाइयां संचालित होती हैं और 30 नमक रिफाइनरियां संचालित होती हैं, जहां हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक नमक तैयार किया जाता है और हजारों श्रमिकों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है लेकिन इस साल बेमौसम बारिश ने पूरे सिस्टम को झटका दे दिया है. झील में पानी भर जाने से नमक उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है. इतना ही नहीं तैयार किया गया नमक भी पानी में बह गया, जिससे नमक उत्पादकों और रिफाइनरी संचालकों को करोड़ो रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

200 से 300 करोड़ रुपये का नुकसान

बता दें कि नावां क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और नमक उद्योग पर टिकी है. ऐसे में उत्पादन ठप होने से बाजारों में सुस्ती छा गई. नमक व्यापार में इस बारिश के कारण करीब 200 से 300 करोड़ रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है .

लोग पलायन को मजबूर

साथ ही 70 हजार के लगभग श्रमिकों की आजीविका पर भी सीधा असर पड़ा है. बेमौसम बारिश के कारण अन्य प्रदेशों के नमक श्रमिक जो नावां नमक व्यवसाय से जुड़े है, पलायन को मजबूर होकर पलायन कर रहे है, जिसके चलते नमक व्यापार को स्थिर रखना भी अब मुश्किल होता नजर आ रहा है. इस बारिश के कारण स्थानीय दुकानों और व्यवसाईक व जरूरत की सेवाओं पर भी असर पड़ा है. यह संकट केवल नमक उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है.

मौसम शुष्क रहने की संभावना

पिछले 24 घंटों के दौरान विक्षोभ के असर से पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. 8 अप्रैल को कोटा, भरतपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने और बाकी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

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