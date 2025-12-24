कोहरे की धुंध से ब्लर हुआ नागौर, सड़कों पर जीरो हुई विजिबिलिटी, बदल गया मौसम का मिजाज

Nagaur Weather Update: राजस्थान में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं. नागौर जिले के रियाँबड़ी उपखंड क्षेत्र में बुधवार सुबह तड़के मौसम ने अचानक करवट बदली. घना कोहरा छा गया, जिसने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया. हालात इतने खराब हो गए कि विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई. सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और खेत-खलिहान तक पूरी तरह ओझल हो गए.

सुबह-सुबह उठते ही लोग कोहरे की मोटी परत से हैरान रह गए. चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी दिखाई दी. खेतों में खड़ी रबी की फसलें, मूंगफली और सरसों की बालियां कोहरे में गुम हो गईं. दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, मानो प्रकृति ने सब कुछ छिपा लिया हो. कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने से तापमान और नीचे गिर गया. नागौर और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जिससे कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ.

इस घने कोहरे और ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं. सुबह के समय सड़कें सूनी पड़ी रहीं. जो लोग मजबूरी में बाहर निकले, वे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे. दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक हेडलाइट जलाकर और हॉर्न बजाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे. कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. हादसों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए पुलिस ने भी लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि, इस कोहरे से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. उनका मानना है कि घना कोहरा और ओस फसलों के लिए वरदान साबित होगा. रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, जौ और सरसों को नमी मिलेगी, जिससे पैदावार में इजाफा होगा. किसान खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोहरे के कारण अभी इंतजार कर रहे हैं. गांवों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं. चाय की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है और गरम चाय का सहारा लेकर लोग एक-दूसरे से मौसम की चर्चा कर रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक कोहरा और ठंड का यह दौर जारी रहेगा. शेखावाटी क्षेत्र में यलो अलर्ट पहले से ही जारी है. नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनूं जैसे जिलों में सुबह और शाम घना कोहरा छाने की संभावना है. लोगों को सलाह दी गई है कि बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें. ठंड जनित बीमारियों से बचने के लिए गरम पेय और पौष्टिक भोजन लें.

कुल मिलाकर, नागौर सहित पूरे मारवाड़ क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. कोहरे की इस धुंध ने जहां एक तरफ रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है, वहीं किसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है. अब देखना यह है कि यह सर्दी क्रिसमस और नए साल तक कितनी सख्त रहती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhunjhunu Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-