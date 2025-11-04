डीडवाना में भीषण हादसा, आटा चक्की ब्लास्ट, मिस्त्री की मौत चार लोग झुलसे

Rajasthan news: डीडवाना के खुनखुना गांव में आटा चक्की रिपेयर करते समय बिजली आने से ब्लास्ट हो गया. इस दिल दहला देने वाले हादसे में मिस्त्री हड़मान राम की मौके पर मौत हो गई, जबकि घर के मालिक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है.
Trending Photos
Didwana Aatta Chakki Blast: डीडवाना उपखंड के खुनखुना गांव में बिजली की लापरवाही के चलते एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां एक घर में आटा चक्की का पाट सुधारते समय अचानक बिजली आ जाने से चक्की में भीषण ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में आटा चक्की सुधार रहे मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर के मालिक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
मिस्त्री की मौके पर मौत
जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब खुनखुना निवासी नानूराम ने अपने घर में लगी आटा चक्की के पाट सुधरवाने के लिए मिस्त्री हड़मान राम (निवासी सिंगरवाट) को बुलाया था. मिस्त्री ने काम शुरू किया, लेकिन बिजली की सप्लाई बंद किए बिना ही चक्की को खोलकर पाट सुधारना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय बिजली गुल थी.
अचानक लाइट आते ही खुली पड़ी आटा चक्की में जोरदार ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट की चपेट में आकर मिस्त्री हड़मान राम की मौके पर ही मौत हो गई. नानूराम, उनकी पत्नी और बेटे के साथ-साथ घर में मौजूद एक मेहमान भी गंभीर रूप से घायल हो गए. ब्लास्ट इतना भयानक था कि चक्की के पाट के टुकड़े बुलेट की स्पीड से उछले और मृतक तथा घायलों के शरीर में घुस गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.
पुलिस ने शुरू की जांच
ब्लास्ट की आवाज सुनकर आस-पास के पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. घायलों को निजी वाहनों से बांगड़ जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. मृतक का शव बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
खुनखुना थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और >मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी तक कोई मामला दर्ज न होने के कारण पुलिस ने मर्ग (अनैसर्गिक मृत्यु) दर्ज की है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Nagore news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!