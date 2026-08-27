/मकराना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Didwana Accident: राजस्थान के डीडवाना में मकराना शहर से बिदियाद जा रहे मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों को घाटी में तेज रफ्तार से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार दोनों भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर

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जानकारी के अनुसार, मकराना के ओम कॉलोनी निवासी रामस्वरूप उपाध्याय पुत्र पूनमचंद उपाध्याय उम्र 40 वर्ष अपने भाई नंदकिशोर पुत्र पूनमचंद उम्र 38 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मकराना से बिदियाद की ओर जा रहे थे. इस दौरान घाटी में सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे.



राहगीरों दोनों घायलों को पहुंचाया उप जिला चिकित्सालय

हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय मकराना पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रामस्वरूप उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया. वहीं नंदकिशोर के दोनों पैरों में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें बताई गईं. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया.

रामस्वरूप के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक सुरेश मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों तथा दुर्घटना में शामिल कार के संबंध में जानकारी जुटा रही है.