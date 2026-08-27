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मकराना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Didwana Accident: डीडवाना के मकराना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 40 वर्षीय रामस्वरूप उपाध्याय की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके भाई नंदकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hanuman Tanwar
Published:Aug 27, 2026, 04:25 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 04:25 PM IST
मकराना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल
Image Credit: Didwana Accident

Didwana Accident: राजस्थान के डीडवाना में मकराना शहर से बिदियाद जा रहे मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों को घाटी में तेज रफ्तार से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार दोनों भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर

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जानकारी के अनुसार, मकराना के ओम कॉलोनी निवासी रामस्वरूप उपाध्याय पुत्र पूनमचंद उपाध्याय उम्र 40 वर्ष अपने भाई नंदकिशोर पुत्र पूनमचंद उम्र 38 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मकराना से बिदियाद की ओर जा रहे थे. इस दौरान घाटी में सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे.

राहगीरों दोनों घायलों को पहुंचाया उप जिला चिकित्सालय

हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय मकराना पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रामस्वरूप उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया. वहीं नंदकिशोर के दोनों पैरों में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें बताई गईं. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया.

रामस्वरूप के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक सुरेश मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों तथा दुर्घटना में शामिल कार के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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