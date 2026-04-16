/डीडवाना में नकली NCERT किताबों का खेल! प्रशासन खामोश, खुलेआम बिक रहीं फर्जी किताबें

Didwana News: कुचामन जिले में NCERT की नकली किताबों का मामला सामने आने के बावजूद शिक्षा विभाग और प्रशासन ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डीडवाना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर खानापूर्ति तो जरूर की लेकिन सूत्रों की माने तो CBEEO ने मामले की जांच करने से ही मना कर दिया है.

डीडवाना CBEEO मेनपाल सिंह से इस बारे में हमने बात करने की कोशिश की तो कुछ भी बोलने से ही इनकार कर दिया. लेकिन ऑफ़ दी कैमरा हमें यह तक कह दिया कि कुछ नहीं होगा. जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों को धत्ता बताकर मामले की जांच से कन्नी काटने वाले CBEEO मेनपाल सिंह का यह रवैया साफ करता है कि नकली किताबें बेचने वाला गिरोह और शिक्षा विभाग के अधिकारीयों की साठ गांठ से ही नकली किताबों का यह खेल धड़ले से जारी है.

मोटा मुनाफा कमा रहे सप्लायर

मामला सामने आने के बाद कई बुक स्टोर्स ने अपनी किताबें रातों रात गायब कर दी थी. लेकिन अब एक बार फिर से चोरी छिपे यह किताबें बाजार में मिलना शुरू हो गई हैं. जानकारी में यह भी आ रहा है कि डीडवाना से बड़े सप्लायर्स इन्हें सीकर और नागौर जिले तक सप्लाई देकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

लेकिन स्थानीय अधिकारी तो दूर की बात है NCERT और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के अधिकारी भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. हालात को इस बात से समझा जा सकता है कि जिले में NCERT की ओरिजिनल किताबें तो किसी बुक स्टॉल पर उपलब्ध ही नहीं है. राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल की भी कई किताबें शॉर्ट आ रही हैं. जिसकी वजह से नकली बेचने वाले गिरोह के हौसले बुलंद हैं और परिजनों और छात्रों की इन्हे खरीदना मज़बूरी बन गया है.

बड़ा सवाल यह है कि NCERT और पाठ्य पुस्तक मण्डल समय पर ओरिजिनल किताबें बाजार में उपलब्ध क्यों नहीं करवाते हैं. इस मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने तो किताबों की शोर्टेज मानने से ही इनकार कर दिया था. जबकि खुद सरकारी स्कूलों में ही अब तक पुरी किताबें नहीं पहुंच पाई है.