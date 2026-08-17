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परबतसर में रात के अंधेरे में हो रहा "काला" काम! धड़ल्ले से mission को दे रहे अंजाम, सवालों के घेरे में वन विभाग

Rajasthan Tree Felling: डीडवाना-कुचामन के परबतसर में वन महोत्सव के बीच रात के अंधेरे में हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई और लकड़ी परिवहन का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था और कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hanuman Tanwar
Published:Aug 17, 2026, 02:25 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 02:25 PM IST
परबतसर में रात के अंधेरे में हो रहा "काला" काम! धड़ल्ले से mission को दे रहे अंजाम, सवालों के घेरे में वन विभाग
Image Credit: Parbatsar illegal tree felling

Rajasthan Tree Felling: राजस्थान एक तरफ जहां बारिश का मौसम शुरू होते ही सरकार और वन विभाग ‘वन महोत्सव’ के जरिए पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ परबतसर उपखंड क्षेत्र में रात के अंधेरे में हरे-भरे पेड़ों की कटाई और लकड़ी के अवैध परिवहन का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है.

दूसरे शहरों में भेजा जा रहा लकड़ी

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ग्रामीण अंचलों में लकड़ी माफिया खेतों और आसपास खड़े पेड़ों की कटाई करवाकर देर रात ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर आरा मशीनों तक पहुंचा रहे हैं. वहां चिराई के बाद लकड़ी को दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है. डीडवाना-कुचामन जिले से लकड़ी से भरे ये ट्रैक्टर रात के समय पुलिस थानों और निगरानी चौकियों के सामने से होते हुए पड़ोसी अजमेर जिले की ओर निकल जाते हैं.

इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही है. प्रतिदिन बड़ी मात्रा में हो रहे इस अवैध परिवहन को लेकर स्थानीय स्तर पर वन विभाग की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है.

कोटा में दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा ग्रामीण की देवली माझी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 लाख रुपए के डोडा चूरा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 278 किलोग्राम डोडा चूरा और वारदात में प्रयुक्त दो कारों को भी जप्त कर किया गया. आरोपी श्रवण पूनिया व नरपत पूनिया जोधपुर के डांगियावास इलाके के निवासी हैं.

पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपी बैरीकेट्स तोड़कर भागने लगे. इस दौरान पुलिस की टीम ने पीछा किया, तो आरोपी कारों से उतरकर खेतों में भागने लगे. पुलिस की टीम ने पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है. वहीं देवली माझी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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