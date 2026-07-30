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Didwana News: मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण की आशंका, अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सीज

Didwana News: डीडवाना कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण की आशंका सामने आई है. सभी मरीजों को SMS जयपुर रेफर किया गया है. ऑपरेशन थिएटर सीज कर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री मरीजों को देखने पहुंचे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 30, 2026, 02:11 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 02:11 PM IST
Didwana News: मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण की आशंका, अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सीज
Image Credit: मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण.

Didwana News: डीडवाना कुचामन जिले के राजकीय जिला अस्पताल, कुचामन सिटी में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद सात मरीजों की आंखों में पोस्ट सर्जिकल संक्रमण की आशंका सामने आने से चिकित्सा विभाग में हलचल मच गई है. मामले को गंभीर मानते हुए सभी सात मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल रेफर कर दिया गया है. साथ ही एहतियात के तौर पर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को तत्काल सीज कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं.

28 जुलाई को हुए थे सातों मरीजों के ऑपरेशन

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जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को राजकीय जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में सात मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे. अगले दिन जब मरीजों की नियमित जांच की गई तो उनकी ऑपरेशन वाली आंखों में कुछ असामान्य लक्षण दिखाई दिए. चिकित्सकों ने विस्तृत परीक्षण किया तो संक्रमण की आशंका सामने आई. स्थिति को देखते हुए पहले पांच मरीजों को तुरंत जयपुर के SMS अस्पताल भेजा गया. बाद में बाकी दो मरीजों को भी रेफर कर दिया गया, जिससे सभी सात मरीज विशेषज्ञों की निगरानी में उपचार प्राप्त कर सकें.

जिला प्रशासन ने तुरंत लिया संज्ञान

घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने मामले को गंभीरता से लिया और कुचामन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधरी को जिला अस्पताल भेजा. एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलबीर ढाका, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी और डॉ. विनोद से पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की. इसके बाद नियमानुसार नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को सीज करने की कार्रवाई करवाई गई ताकि जांच पूरी होने तक वहां किसी प्रकार की सर्जरी नहीं की जा सके.

चिकित्सा विभाग की टीम करेगी पूरी जांच

अधिकारियों के अनुसार चिकित्सा विभाग की जांच टीम अस्पताल पहुंचने के बाद ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन प्रक्रिया और अन्य संबंधित पहलुओं की विस्तार से जांच करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर संक्रमण के संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा. फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की हर पहलू से समीक्षा कर रहे हैं.

SMS अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों के पहुंचने के बाद कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. आर.के. जैन ने मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. यह बोर्ड नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में काम करेगा. बोर्ड में मेडिकल विभागाध्यक्ष डॉ. एम.के. अग्रवाल, वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा को शामिल किया गया है.

इसके अलावा SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी भी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की फैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. चिकित्सकों के अनुसार सभी मरीजों की आंखों की स्थिति पर विशेषज्ञ लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक उपचार किया जा रहा है.

चिकित्सकों ने क्या कहा

राजकीय जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलबीर ढाका ने बताया कि जैसे ही संक्रमण की आशंका की जानकारी मिली, सभी मरीजों को बिना किसी देरी के उच्च स्तरीय उपचार के लिए जयपुर भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए गए.

वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी और डॉ. विनोद ने बताया कि सभी मोतियाबिंद ऑपरेशन निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल और पूरी सावधानी के साथ किए गए थे. फिलहाल संक्रमण किस कारण से हुआ, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

पहली बार सामने आया ऐसा मामला

उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 28 जुलाई को हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कुछ मरीजों में आंखों से जुड़ी परेशानी सामने आने पर उन्हें तत्काल जयपुर रेफर किया गया. अब सभी सात मरीज SMS अस्पताल में भर्ती हैं और विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज जारी है.

उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया गया है तथा चिकित्सा विभाग की जांच टीम पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में इस वर्ष अब तक 700 से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं. इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है ताकि संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो.

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बोले- जिम्मेदारी तय की जाएगी
मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर SMS हॉस्पिटल चरक भवन पहुंचे. जिन मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ, स्वास्थ्य मंत्री उन्हें देखने पहुंचे. स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि सैंपल माइक्रोबायोलॉजी लैब भेजे गए है. एक टीम कुचामन सरकारी अस्पताल रवाना की गई. मौके पर ड्रग टीम क़ो भी भेजा गया. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर बोले, रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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