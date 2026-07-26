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कुचामन में कारोबारी को वॉइस मैसेज से रंगदारी की धमकी, SP बोले- डरें नहीं तुरंत पुलिस को दें सूचना

Didwana News: डीडवाना जिले के कुचामन में एक कारोबारी को वॉइस मैसेज के जरिए रंगदारी की धमकी मिली है. मामले के बाद एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर कदम पर साथ है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 26, 2026, 01:31 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 01:31 PM IST
कुचामन में कारोबारी को वॉइस मैसेज से रंगदारी की धमकी, SP बोले- डरें नहीं तुरंत पुलिस को दें सूचना
Image Credit: एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर कदम पर साथ

Didwana News: डीडवाना जिले के कुचामन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी को वॉइस मैसेज के जरिए रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडवाना कुचामन के पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने खुद स्थिति की समीक्षा की और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

सीएलजी बैठक में व्यापारियों और आमजन को दिया भरोसा

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कुचामन थाना परिसर में आयोजित जिला स्तरीय सीएलजी बैठक के दौरान एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने व्यापारियों और आम लोगों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि पुलिस हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की धमकी से घबराने की जरूरत नहीं है. यदि फोन, वॉइस मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए कोई संदिग्ध सूचना या धमकी मिलती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने से पुलिस तेजी से कार्रवाई कर सकती है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

कुचामन में रंगदारी और धमकियों से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. वर्ष 2025 में कारोबारी रमेश रूलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया था.

इसके बाद फरवरी 2026 में भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को भी धमकियां मिली थीं. इन घटनाओं के बाद से व्यापारी और स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन अब केवल धमकी देने वालों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करने वालों पर भी सख्ती की तैयारी कर रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है. पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धमकी की सूचना बिना देर किए पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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