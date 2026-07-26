/कुचामन में कारोबारी को वॉइस मैसेज से रंगदारी की धमकी, SP बोले- डरें नहीं तुरंत पुलिस को दें सूचना

Didwana News: डीडवाना जिले के कुचामन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी को वॉइस मैसेज के जरिए रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडवाना कुचामन के पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने खुद स्थिति की समीक्षा की और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

सीएलजी बैठक में व्यापारियों और आमजन को दिया भरोसा

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कुचामन थाना परिसर में आयोजित जिला स्तरीय सीएलजी बैठक के दौरान एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने व्यापारियों और आम लोगों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि पुलिस हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की धमकी से घबराने की जरूरत नहीं है. यदि फोन, वॉइस मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए कोई संदिग्ध सूचना या धमकी मिलती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने से पुलिस तेजी से कार्रवाई कर सकती है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

कुचामन में रंगदारी और धमकियों से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. वर्ष 2025 में कारोबारी रमेश रूलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया था.

इसके बाद फरवरी 2026 में भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को भी धमकियां मिली थीं. इन घटनाओं के बाद से व्यापारी और स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन अब केवल धमकी देने वालों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करने वालों पर भी सख्ती की तैयारी कर रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है. पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धमकी की सूचना बिना देर किए पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.