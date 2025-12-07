Zee Rajasthan
पहले खुद ही करवाई पति की हत्या, फिर फ्लाइट से पहुंची शोक मनाने, जानें कैसे हुआ भंडाफोड़

Rajsthan News: डीडवाना-कुचामन में लव अफेयर के चलते पत्नी रेखा ने नागपुर से वाई-फाई पर पति सुरेश की हत्या की साजिश रची. हत्या के बाद वह शोक जताने आई, लेकिन 7 दिन में प्रेमी समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए.

Published: Dec 07, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 01:27 PM IST

Didwana Kuchaman Murder Case: डीडवाना-कुचामन जिले के गच्छीपुरा थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी रेखा (21) ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति सुरेन्द्र उर्फ सुरेश (24) की बेरहमी से हत्या करवा दी. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की पूरी प्लानिंग महाराष्ट्र के नागपुर में बैठकर वाई-फाई कॉलिंग के जरिए रची गई थी.

शोक जताने के लिए फ्लाइट से आई पत्नी
29 नवंबर 2025 की रात बोरवाड़ रोड पर सुरेश की बॉडी मिली थी, जिसे पहले सड़क दुर्घटना समझा गया. हालांकि, पुलिस को गले और पीठ पर धारदार हथियार के गहरे जख्म मिले, जिससे हत्या का खुलासा हुआ. शादी के सात साल बाद पहली बार अपने ससुराल इटावा लाखा आई पत्नी रेखा, हत्या के बाद सीधे शोक सभा में जाकर रोने लगी थी, लेकिन पुलिस ने सातवें दिन इस शातिर साजिश का पर्दाफाश करते हुए रेखा समेत तीनों आरोपियों राजूराम (21) और जीवणराम (23) को गिरफ्तार कर लिया.

हत्या का खौफनाक तरीका
गच्छीपुरा सीआई महावीर सिंह के अनुसार, रेखा ने ही नागपुर से अपने प्रेमी राजूराम को पति के बोरावड़ जाने की सूचना दी थी. राजूराम और जीवणराम फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक से सुरेश का पीछा कर रहे थे. बीच रास्ते उन्होंने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर सुरेश को रोका. जैसे ही सुरेंद्र ने हेलमेट उतारा, दोनों आरोपियों ने चाकू से कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. आरोपियों ने दुर्घटना दिखाने के लिए शव को सड़क किनारे फेंका और पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल भी साथ नहीं रखे थे.

जांच में सामने आया कि रेखा और राजूराम का प्रेम प्रसंग 2020 में कुचामन में कोचिंग के दौरान शुरू हुआ था. सुरेंद्र को नापसंद करने के कारण रेखा ने अपने मार्बल कारोबारी पिता के पास नागपुर में रहते हुए यह खूनी साजिश रची थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Nagaur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

