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10 दिन पहले ही जॉइन की थी नौकरी, डीडवाना खदान हादसे में ब्यावर के LNT चालक करण सिंह की मौके पर ही मौत

Didwana News: डीडवाना-कुचामन के गोविंदी में 200 फीट ऊंचाई से पत्थर गिरने से खदान हादसा हुआ. LNT चालक करण सिंह रावत की मौत हो गई, वहीं, डंपर चालक गंभीर घायल है. दो ट्रैक्टर और एक डंपर मलबे में दब गए. SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hanuman Tanwar
Published:Aug 21, 2026, 07:59 AM IST | Updated:Aug 21, 2026, 07:59 AM IST
10 दिन पहले ही जॉइन की थी नौकरी, डीडवाना खदान हादसे में ब्यावर के LNT चालक करण सिंह की मौके पर ही मौत
Image Credit: Didwana News

Didwana News: डीडवाना-कुचामन जिले के गोविंदी में गुरुवार सुबह पत्थर की खदान में अचानक बड़ा हादसा हो गया. काम के दौरान करीब 200 फीट ऊंचाई से खदान का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा. इस दौरान भारी पत्थर वहां चल रही LNT मशीन पर जा गिरे. हादसे में LNT चालक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मशीन के आगे खड़ा डंपर भी पत्थरों की चपेट में आकर पलट गया, जिससे उसका चालक गंभीर घायल हो गया.

पत्थरों के नीचे दबने से चालक की मौत

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थानाधिकारी सुरेश चौधरी के अनुसार हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ. खदान से गिरे मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से ब्यावर निवासी करण सिंह रावत (35) की मौत हो गई. रेस्क्यू के बाद करण सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को कुचामन के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

Didwana News

जानकारी के मुताबिक, करण सिंह रावत पुत्र लेखराज सिंह करीब 10 दिन पहले ही इस खदान में LNT मशीन चलाने के लिए आया था. इससे पहले वह अपने गांव ब्यावर में LNT मशीन चलाने का काम करता था.

डंपर चालक गंभीर घायल

हादसे में डंपर चालक पंकज (32) पुत्र राजकुमार पटेल, निवासी रामपुर, मध्यप्रदेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पत्थरों की चपेट में आने से डंपर पलट गया. रेस्क्यू टीम ने पंकज को बाहर निकाला और उपचार के लिए कुचामन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. पंकज पिछले करीब चार महीने से इसी खदान में डंपर चालक के रूप में काम कर रहा था.

दो ट्रैक्टर और डंपर मलबे में दबे

हादसे के दौरान खदान के नीचे कुछ ट्रैक्टर चालक भी अपने वाहनों के साथ काम कर रहे थे. अचानक पत्थरों के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी तो चालक अपने ट्रैक्टर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए. इससे उनकी जान बच गई. खदान से गिरा मलबा दो ट्रैक्टर और एक डंपर पर जा गिरा, जिससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

Didwana News

SDRF ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन

खदान ढहने की सूचना मिलते ही नावां पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल डंपर चालक को बाहर निकलवाकर अस्पताल भेजा और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई. इसके बाद SDRF टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम खदान में संभावित रूप से दबे लोगों की तलाश और रेस्क्यू अभियान में जुटी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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