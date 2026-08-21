/10 दिन पहले ही जॉइन की थी नौकरी, डीडवाना खदान हादसे में ब्यावर के LNT चालक करण सिंह की मौके पर ही मौत

Didwana News: डीडवाना-कुचामन जिले के गोविंदी में गुरुवार सुबह पत्थर की खदान में अचानक बड़ा हादसा हो गया. काम के दौरान करीब 200 फीट ऊंचाई से खदान का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा. इस दौरान भारी पत्थर वहां चल रही LNT मशीन पर जा गिरे. हादसे में LNT चालक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मशीन के आगे खड़ा डंपर भी पत्थरों की चपेट में आकर पलट गया, जिससे उसका चालक गंभीर घायल हो गया.

पत्थरों के नीचे दबने से चालक की मौत

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थानाधिकारी सुरेश चौधरी के अनुसार हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ. खदान से गिरे मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से ब्यावर निवासी करण सिंह रावत (35) की मौत हो गई. रेस्क्यू के बाद करण सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को कुचामन के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

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जानकारी के मुताबिक, करण सिंह रावत पुत्र लेखराज सिंह करीब 10 दिन पहले ही इस खदान में LNT मशीन चलाने के लिए आया था. इससे पहले वह अपने गांव ब्यावर में LNT मशीन चलाने का काम करता था.

डंपर चालक गंभीर घायल

हादसे में डंपर चालक पंकज (32) पुत्र राजकुमार पटेल, निवासी रामपुर, मध्यप्रदेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पत्थरों की चपेट में आने से डंपर पलट गया. रेस्क्यू टीम ने पंकज को बाहर निकाला और उपचार के लिए कुचामन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. पंकज पिछले करीब चार महीने से इसी खदान में डंपर चालक के रूप में काम कर रहा था.

दो ट्रैक्टर और डंपर मलबे में दबे

हादसे के दौरान खदान के नीचे कुछ ट्रैक्टर चालक भी अपने वाहनों के साथ काम कर रहे थे. अचानक पत्थरों के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी तो चालक अपने ट्रैक्टर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए. इससे उनकी जान बच गई. खदान से गिरा मलबा दो ट्रैक्टर और एक डंपर पर जा गिरा, जिससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

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SDRF ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन

खदान ढहने की सूचना मिलते ही नावां पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल डंपर चालक को बाहर निकलवाकर अस्पताल भेजा और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई. इसके बाद SDRF टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम खदान में संभावित रूप से दबे लोगों की तलाश और रेस्क्यू अभियान में जुटी है.