/डीडवाना के स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से गलत काम का आरोप, धरने पर बैठे पूर्व विधायक श्रीराम भींचर

Didwana News: मकराना शहर के मंगलाना रोड स्थित सेंट एनस्लम स्कूल में अध्ययनरत साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का आरोप मामला सामने आने के बाद शहर में आक्रोश फैल गया. परिजनों का आरोप है कि स्कूल के बाथरूम में बच्ची के साथ गलत हरकत की गई. घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार रात सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर एकत्रित हो गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरी रात धरना-प्रदर्शन किया.

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची सोमवार को स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी मां को बताया कि स्कूल के बाथरूम में एक "अंकल" उसे ले गया, उसके साथ गलत हरकत की और उसे पकड़ने का प्रयास किया. बच्ची ने शरीर में दर्द होने की शिकायत भी की. इसके बाद परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्रारंभिक जांच में यौन दुराचार की आशंका जताई. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर परबतसर थाने पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दी.

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आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना

मंगलवार रात घटना की जानकारी फैलते ही सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर जाम भी लगा दिया गया. सूचना पर वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल, मकराना थानाधिकारी पंकज कुमार तथा पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी देर रात तक धरने पर डटे रहे.

पूरी रात प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे रहे श्रीराम भींचर

धरना स्थल पर पूर्व विधायक श्रीराम भींचर भी पहुंचे और पूरी रात प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार सुबह ही परबतसर थाने पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीर लापरवाही बरती. उनका कहना था कि इतनी संवेदनशील घटना के बावजूद बच्ची का मेडिकल रात करीब 11 बजे के बाद कराया गया. उन्होंने पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में होता.

जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं धरना स्थल से नहीं उठूंगा

पूर्व विधायक श्रीराम भींचर ने कहा, "जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं धरना स्थल से नहीं उठूंगा. एक मासूम बच्ची के मामले में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम में घोर लापरवाही बरती गई. दोषी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा." उन्होंने प्रशासन को खरी-खोटी सुनाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी की तलाश जारी है. उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. बड़ी संख्या में लोग आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं. पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.