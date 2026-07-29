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डीडवाना के स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से गलत काम का आरोप, धरने पर बैठे पूर्व विधायक श्रीराम भींचर

Didwana News: डीडवाना के मकराना स्थित स्कूल में 3.5 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म के आरोप की घटना से आक्रोश फैल गया. परिजनों के आरोप और बच्ची का मेडिकल होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व विधायक श्रीराम भींचर के साथ सैकड़ों लोग रातभर धरने पर बैठे रहे. पुलिस जांच जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 29, 2026, 10:29 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 10:29 AM IST
डीडवाना के स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से गलत काम का आरोप, धरने पर बैठे पूर्व विधायक श्रीराम भींचर
Image Credit: डीडवाना मामले को लेकर सैकड़ों लोग रातभर धरने पर बैठे रहे.

Didwana News: मकराना शहर के मंगलाना रोड स्थित सेंट एनस्लम स्कूल में अध्ययनरत साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का आरोप मामला सामने आने के बाद शहर में आक्रोश फैल गया. परिजनों का आरोप है कि स्कूल के बाथरूम में बच्ची के साथ गलत हरकत की गई. घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार रात सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर एकत्रित हो गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरी रात धरना-प्रदर्शन किया.

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची सोमवार को स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी मां को बताया कि स्कूल के बाथरूम में एक "अंकल" उसे ले गया, उसके साथ गलत हरकत की और उसे पकड़ने का प्रयास किया. बच्ची ने शरीर में दर्द होने की शिकायत भी की. इसके बाद परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्रारंभिक जांच में यौन दुराचार की आशंका जताई. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर परबतसर थाने पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दी.

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आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना
मंगलवार रात घटना की जानकारी फैलते ही सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर जाम भी लगा दिया गया. सूचना पर वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल, मकराना थानाधिकारी पंकज कुमार तथा पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी देर रात तक धरने पर डटे रहे.

पूरी रात प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे रहे श्रीराम भींचर
धरना स्थल पर पूर्व विधायक श्रीराम भींचर भी पहुंचे और पूरी रात प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार सुबह ही परबतसर थाने पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीर लापरवाही बरती. उनका कहना था कि इतनी संवेदनशील घटना के बावजूद बच्ची का मेडिकल रात करीब 11 बजे के बाद कराया गया. उन्होंने पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में होता.

जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं धरना स्थल से नहीं उठूंगा
पूर्व विधायक श्रीराम भींचर ने कहा, "जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं धरना स्थल से नहीं उठूंगा. एक मासूम बच्ची के मामले में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम में घोर लापरवाही बरती गई. दोषी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा." उन्होंने प्रशासन को खरी-खोटी सुनाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी की तलाश जारी है. उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. बड़ी संख्या में लोग आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं. पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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