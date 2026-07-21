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डीडवाना में आखिर मेहरबान हुआ मानसून, तड़के से झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले

Didwana News: डीडवाना जिले में तीन सप्ताह के इंतजार के बाद मंगलवार तड़के से झमाझम बारिश शुरू हुई. डीडवाना और मौलासर में मूसलाधार बारिश से गर्मी-उमस से राहत मिली, जबकि सूख रही खरीफ फसलों को नया जीवनदान मिला. मौसम विभाग ने राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 10:27 AM|Updated: Jul 21, 2026, 10:27 AM
डीडवाना में आखिर मेहरबान हुआ मानसून, तड़के से झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले
Image Credit: झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Didwana News: डीडवाना जिले में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी. मंगलवार तड़के करीब चार बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. मानसून की पहली बारिश के लगभग तीन सप्ताह बाद हुई इस अच्छी बरसात ने जिलेभर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई है. पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस भरे मौसम से परेशान लोग बारिश शुरू होते ही राहत महसूस करने लगे. सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.

डीडवाना और मौलासर में मूसलाधार बारिश

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जिले के डीडवाना और मौलासर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है. वहीं जिले के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है. लगातार हो रही बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति भी देखने को मिली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और जोहड़ों में पानी की आवक शुरू हो गई. बारिश के चलते सुबह का जनजीवन भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, लेकिन लोगों ने इसे राहत की बारिश के रूप में स्वागत किया.

कृषि क्षेत्र के लिए बनी संजीवनी

इस बारिश का सबसे अधिक फायदा कृषि क्षेत्र को मिला है. लंबे समय तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें कुम्हलाने लगी थीं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही थी. कई स्थानों पर फसलों की बढ़वार रुक गई थी, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी. मंगलवार की इस बारिश ने सूखती फसलों को नया जीवनदान दिया है. खेतों में नमी लौटने से किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है और खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

पैदावार बढ़ने की उम्मीद

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर हुई यह बारिश खरीफ की फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी. मिट्टी में नमी बढ़ने से फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और यदि आने वाले दिनों में भी मानसून का यही क्रम बना रहता है तो उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है. किसानों को अब आगे की बारिश से भी अच्छी उम्मीद है, जिससे इस सीजन की खेती को मजबूती मिलेगी.

राजस्थान मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है. आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. ऐसे में डीडवाना सहित आसपास के क्षेत्रों में भी मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है. यदि पूर्वानुमान के अनुरूप बारिश का दौर बना रहता है तो किसानों को राहत मिलेगी और जल स्रोतों में भी पर्याप्त पानी की आवक होने से आमजन को लाभ मिलेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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