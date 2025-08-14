परबतसर के वीर तेजा पशु मेले में अज्ञात लोगों की पशुपालकों के साथ झड़प, लाठीचार्ज से मचा हड़कंप

Didwana News: नागौर वालों के लिए प्रसिद्ध रहा एशिया प्रसिद्ध वीर तेजा पशु मेला, जो हर साल हजारों पशुपालकों, व्यापारियों और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है जो देर रात अचानक बवाल और अफरा-तफरी का मैदान बन गया. शांतिपूर्ण माहौल में चल रहे मेले में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया . जब बाहर से आए कुछ अज्ञात लोगों का एक समूह, खुद को गौरक्षक बताते हुए मेले में आए पशुपालकों से उलझ पड़ा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन अज्ञात लोगों ने पशुपालकों की गाड़ियों में भरे मवेशियों को जबरन बाहर निकालना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने पशुपालकों के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया. कई पशुपालकों ने इसका विरोध किया तो मामला और गरमा गया. आरोप है कि ये लोग केवल पशुपालकों तक ही सीमित नहीं रहे पशुपालन विभाग के अधिकारियों से भी उलझ गए और धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इन अज्ञात लोगों की कुछ स्थानीय लोगों से भी हाथापाई हो गई.

मामला यहीं नहीं रुका. बवाल के बीच इन लोगों ने बीच सड़क पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे मेले के आसपास यातायात पूरी तरह ठप हो गया. मेले में आए लोग असमंजस में फंस गए . तो वहीं व्यापारी और पशुपालक डर के साए में नजर आए. भीड़ के बीच अफवाहें फैलने लगीं और माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया.

सूचना मिलते ही परबतसर व मकराना पुलिस का जाप्ता एवं अधिकारी और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे. उन्होंने उपद्रवियों को समझाने का प्रयास किया परंतु पुलिस का ये प्रयास सफल नहीं हुआ. कुछ लोगों ने तो पुलिस के सामने भी आक्रामक रुख अपनाया. हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने आखिरकार उनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. तुरंत घायलों को उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया.

अज्ञात लोग और साध्वी हिरासत में

मिली जानकारी के अनुसार उपद्रव करने वाले अज्ञात लोगों में खुद को गौरक्षक बताने वाले व्यक्ति शामिल थे और उनके साथ एक साध्वी भी मौजूद थी. पुलिस ने घटनास्थल से इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल उनकी पहचान और उद्देश्य को लेकर प्रशासन जांच कर रहा है.

इस घटना ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक निगरानी के बावजूद अज्ञात लोग मेले में उपद्रव करने में कैसे सफल हो गए. पशुपालकों ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि मेले की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करती हैं.



उपद्रवियों की पहचान की जाएगी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मेले के शेष दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो. मेले में आने वाले कई पशुपालक अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग बनाए रखें. जानकारी मिली है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है. ओर उनसे पूछताछ कर रही है.

