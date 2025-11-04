Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar inaniya
Published: Nov 04, 2025, 05:51 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 05:51 PM IST

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, BLO घर-घर जाकर देंगे परिगणना प्रपत्र

Rajasthan News: भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर विशेष गहन पूनरीक्षण अभियान आरंभ किया गया है. इस अभियान के तहत घर-घर जाकर बीएलओ परीगणना प्रपत्र देंगे. अभियान आज से आरंभ हो चुका है. अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ महेंद्र खडगावत ने आमजन से इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने सभी का सहयोग करने की अपील की है.

साथ ही कहा कि आज से एसआईआर का पूरे राजस्थान में विधिवत शुभारंभ हो चुका है. बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र देंगे. जिन लोगों की मैपिंग हुई है, जिन लोगों का 2002 के मतदाता सूची में नाम है या जिनके माता-पिता का नाम है, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, जिनको सिर्फ परिगणना प्रपत्र में अपनी नई फोटो लगाकर सिग्नेचर करके देना है.

बीएलओ फॉर्म देगा एक दो घंटे के बाद वापस परिगणना प्रपत्र लेने के लिए आएगा. वापस लौटा दीजिए. भारत निर्वाचन आयोग राजस्थान निर्वाचन आयोग की इस एसआईआर के अंदर जो कि मतदाताओं का एक प्रमाणीकरण है, वो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग कई जगह स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं. जिन लोगों के दो स्थानों पर नाम हैं.

जांच कर एक सही प्रमाणित मतदाता सूची तैयार करना एसआईआर का मूल उद्देश्य है. जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा सभी सहयोग करें. किसी को अगर किसी भी तरह की कोई शंका हो तो हेल्प डेस्क सभी बूथ पर लगाई गई है. उपखंड स्तर पर जिला मुख्यालय पर हेल्प डेस्क लगाई गई है. वहां पर संपर्क कर सकते हैं. वहां जा सकते हैं.

किसी भी प्रकार की पूछताछ कर सकते हैं. एसआईआर में जो भी बीएलओ घर पर आ रहे हैं, उनका पूर्ण सहयोग करें. जिले में कुल वोटर्स 1363684 हैं, जिसमें से पुरुष 700690 हैं, महिला 662986 हैं, थर्ड जेंडर 8 हैं. जिले में 1229 बूथ हैं. मैपिंग 67.87 प्रतिशत हो चुकी है एवं 40 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की मैपिंग 89.11 प्रतिशत हो गई है. अंडर 40 की 49.44 प्रतिशत हो चुकी है. वहीं इस कार्यक्रम के तहत पॉलीटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग 4 एवं 5 नवंबर को होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

