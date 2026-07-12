/डीडवाना में पुठ फेरे से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रेलर से भिड़ी पिकअप, 14 घायल, 3 की हालत गंभीर

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना जिला मुख्यालय में कलवानी चौराहे के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सवारियों से भरी एक पिकअप और तेज रफ्तार ट्रेलर की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर पलट गए. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुठ फेरे की रस्म निभाकर लौट रहे थे सभी लोग

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जानकारी के अनुसार, पिकअप में सवार सभी लोग पुठ फेरे की रस्म निभाकर अपने गांव वापस लौट रहे थे. इसी दौरान कलवानी चौराहे के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से उनकी भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया.

108 एम्बुलेंस और लोगों ने पहुंचाई मदद

घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. हादसे में कुल 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज शुरू किया गया.

तीन घायलों को किया गया हायर सेंटर रेफर

हादसे की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा और थाना अधिकारी ऋतु कुमारी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों की स्थिति की जानकारी ली. चिकित्सकों के अनुसार, तीन घायलों की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं अन्य 11 घायलों का इलाज बांगड़ जिला चिकित्सालय में जारी है.

ट्रेलर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. वहीं क्रेन की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया गया, जिसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.