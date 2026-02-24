Didwana News : रघुनाथपुरा पंचायत में वोटिंग से इनकार, इन मांग पर अड़े ग्रामीण

Didwana News : डीडवाना ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के ग्रामीणों ने मतदान केंद्र बूथ संख्या 90-91 की स्थिति को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए , जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र को एक विवादित और असुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हर दृष्टि से उपयुक्त है.

ग्रामीणों का आरोप जानबूझकर ऐसी जगह बनाया मतदान केंद्र​

ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्थानीय पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पेश की गई, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथ्यों से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल की दूरी और सुविधाओं को लेकर गलत जानकारी दी गई है, ताकि मतदान केंद्र को किसी निजी या अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा सके।.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रघुनाथपुरा को मतदान केंद्र बनाने की मांग

ग्रामीणों ने तर्क दिया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रघुनाथपुरा में मतदान के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं. स्कूल में विद्युत कनेक्शन और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है. दिव्यांगों के लिए रैंप और महिला-पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बने हुए हैं. स्कूल परिसर में चारदीवारी है और पर्याप्त कमरे हैं, जिससे पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा बलों को रुकने में कोई परेशानी नहीं होगी।.

मांग नहीं मानी तो वोटिंग नहीं करेंगे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि यदि मतदान केंद्र को गांव से दूर या किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया, तो बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी होगी, जिससे मतदान के प्रतिशत में गिरावट आ सकती है. पत्र में मांग की गई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र को राजकीय विद्यालय में ही यथावत रखा जाए।. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांग नहीं मानी गई, तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करने जैसा कड़ा कदम भी उठा सकते हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-