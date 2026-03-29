Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

गर्मी के बीच पानी पर ब्रेक! डीडवाना में नहर बंदी से बढ़ी चिंता

Didwana News: डीडवाना में 45 दिनों के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी बंद रहेगा, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है. हालांकि जलदाय विभाग ने नोखा दइया डैम में पानी का भंडारण कर लिया है और ट्यूबवेल व टैंकरों के जरिए सप्लाई बनाए रखने की तैयारी की है. प्रशासन ने लोगों से पानी बचाने और सावधानी बरतने की अपील भी की है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 29, 2026, 02:59 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 03:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?
7 Photos
Jaipur News

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम
7 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
13 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

गर्मी के बीच पानी पर ब्रेक! डीडवाना में नहर बंदी से बढ़ी चिंता

Didwana News: डीडवाना प्रदेश के कई हिस्सों सहित डीडवाना-कुचामन जिले में 45 दिनों के लिए नहर बंदी की जा रही है. पंजाब से आने वाली इंदिरा गांधी नहर के पानी की आवक इस अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेगी. जलदाय विभाग ने दावा किया है कि इस दौरान जिले की जलापूर्ति सुचारू रखने के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिए गए हैं.

जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता महिपाल बुडानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने इस संभावित संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि नहर बंदी को ध्यान में रखते हुए नोखा दइया डैम में पानी का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है. यह संचित जल आगामी 45 दिनों तक जिले की प्यास बुझाने के काम आएगा. नहर बंदी के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े ट्यूबवेल और हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया है.

अभियंता बुडानिया के अनुसार, जिन गांवों में ट्यूबवेल खराब थे, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है ताकि नहर के पानी पर निर्भरता कम की जा सके और स्थानीय स्तर पर पानी उपलब्ध कराया जा सके वर्तमान में गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है, जिससे पानी की औसत खपत में वृद्धि हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती डिमांड और सीमित सप्लाई के बीच संतुलन बिठाना है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति बाधित होती है, तो वहां टैंकरों के माध्यम से तुरंत पानी पहुँचाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई है.

नहर बंदी के दौरान जल संकट न पैदा हो, इसके लिए जलदाय विभाग ने आमजन के लिए कुछ विशेष एहतियाती दिशा-निर्देश जारी किए हैं.सड़कों पर पानी का छिड़काव करने और पाइप से गाड़ियां धोने पर पूरी तरह रोक लगाएं. जिन घरों या सार्वजनिक स्थानों पर नल खुले हैं, वहां तुरंत टोंटियां लगवाएं ताकि रिसाव न हो. घरेलू कामकाज में पानी का इस्तेमाल इस तरह करें कि वह व्यर्थ नाली में न जाए. यदि कहीं मुख्य पाइपलाइन में लीकेज दिखे, तो तुरंत विभाग को सूचित करें.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news