Didwana News: डीडवाना प्रदेश के कई हिस्सों सहित डीडवाना-कुचामन जिले में 45 दिनों के लिए नहर बंदी की जा रही है. पंजाब से आने वाली इंदिरा गांधी नहर के पानी की आवक इस अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेगी. जलदाय विभाग ने दावा किया है कि इस दौरान जिले की जलापूर्ति सुचारू रखने के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिए गए हैं.

जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता महिपाल बुडानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने इस संभावित संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि नहर बंदी को ध्यान में रखते हुए नोखा दइया डैम में पानी का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है. यह संचित जल आगामी 45 दिनों तक जिले की प्यास बुझाने के काम आएगा. नहर बंदी के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े ट्यूबवेल और हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया है.

अभियंता बुडानिया के अनुसार, जिन गांवों में ट्यूबवेल खराब थे, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है ताकि नहर के पानी पर निर्भरता कम की जा सके और स्थानीय स्तर पर पानी उपलब्ध कराया जा सके वर्तमान में गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है, जिससे पानी की औसत खपत में वृद्धि हुई है.

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प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती डिमांड और सीमित सप्लाई के बीच संतुलन बिठाना है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति बाधित होती है, तो वहां टैंकरों के माध्यम से तुरंत पानी पहुँचाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई है.

नहर बंदी के दौरान जल संकट न पैदा हो, इसके लिए जलदाय विभाग ने आमजन के लिए कुछ विशेष एहतियाती दिशा-निर्देश जारी किए हैं.सड़कों पर पानी का छिड़काव करने और पाइप से गाड़ियां धोने पर पूरी तरह रोक लगाएं. जिन घरों या सार्वजनिक स्थानों पर नल खुले हैं, वहां तुरंत टोंटियां लगवाएं ताकि रिसाव न हो. घरेलू कामकाज में पानी का इस्तेमाल इस तरह करें कि वह व्यर्थ नाली में न जाए. यदि कहीं मुख्य पाइपलाइन में लीकेज दिखे, तो तुरंत विभाग को सूचित करें.

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