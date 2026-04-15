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डॉ. अंबेडकर जयंती पर डीडवाना में भव्य आयोजन, पूर्व CM अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित

Dr Bhimrao Ambedkar Jayanti: डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई. दलित संगठनों द्वारा शहर में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 15, 2026, 11:59 AM|Updated: Apr 15, 2026, 11:59 AM
डॉ. अंबेडकर जयंती पर डीडवाना में भव्य आयोजन, पूर्व CM अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dr Bhimrao Ambedkar Jayanti: संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की 135 वीं जयंती आज डीडवाना में धूमधाम से मनाई गई. इस मौके पर दलित संगठनों की और से शहर में भव्य रैली निकाली गई मेघवाल समाज भवन में जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तोर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की.


समारोह को सम्बोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में भारतीय संविधान निर्माण किया. डॉ भीमराव अम्बेडकर दलितों और पिछड़ों के मसीहा थे. उन्होंने जाति पाति, छूत अछूत, ऊंच-नीच आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में अग्रणीय भूमिका निभाई.


वीओ 01 पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 700 वर्षों से हिंदू खतरे में नहीं आये आज़ भाजपा सरकार कह रही है हिंदू खतरे में आ गए भाजपा सरकार बताएं हिंदू खतरे में कैसे आ गया राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है. भाजपा सरकार में विधवा दिव्यांग जनों को पेंशन तक नहीं मिल रही भजनलाल सरकार संविधान के नाम पर मेला लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है. कांग्रेस सरकार ने जो स्कीमे लागू की थी भजनलाल सरकार ने पूर्णतया बंद कर दी है.


कांग्रेस राज में राजस्थान में गरीबों को 25 लाख का इलाज मुक्ति मिल रहा था और मिर्च मसाले फ्री मिल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया है आज सिर्फ 5 लाख तक का ही इलाज फ्री मिल रहा है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी घटनाएं भाजपा सरकार में बड़ी है और सरेआम लोगों को गोली मारकर हत्या की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अजीत पवार के एनडीए गठबंधन मे शामिल होते ही भ्रष्टाचार मुक्त हो गए.

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