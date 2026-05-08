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गौ तस्करों को साड़ी पहनाकर करवाया डांस! परबतसर में 21 ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा, वीडियो वायरल

Rajasthan News: डीडवाना जिले के परबतसर में गोरक्षकों ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 21 ऊंट ठूंस-ठूंसकर भरे हुए थे. ट्रक में overcrowding के कारण दो ऊंटों की दम घुटने से मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byDamodar inaniya
Published: May 08, 2026, 11:59 AM|Updated: May 08, 2026, 11:59 AM
गौ तस्करों को साड़ी पहनाकर करवाया डांस! परबतसर में 21 ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा, वीडियो वायरल
Image Credit: Rajasthan News

Camel Smuggling Rajasthan: डीडवाना जिले के परबतसर में गोरक्षकों ने ऊंटों से भरे एक ट्रक को पकड़ा. ट्रक में 21 ऊंट ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे. दम घुटने से दो ऊंटों की मौत हो गई. गुस्साए गोरक्षकों ने आरोपियों को साड़ी पहना कर डांस कराया. इस दौरान आरोपी माफी मांगता नजर आया . वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ .

घटना 3 मई देर रात की परबतसर थाना इलाके की है. इसका वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया वायरल हुआ. जानकारी के अनुसार गोरक्षा दल किशनगढ़ को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में उंटों को भरकर परबतसर के रास्ते मेवात (हरियाणा) ले जाया जा रहा है. गोरक्षकों ने किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर परबतसर थाना इलाके में ट्रक को रुकवाया और 3 तस्करों को पकड़ लिया .

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ट्रक की तलाशी लेने पर तिरपाल के नीचे 21 ऊंट और ऊंटनियां ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिले. जिनमे दम घुटने से दो ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई थी. गोरक्षकों ने सभी ऊंटों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया.


पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले गोरक्षकों ने तस्करों को साड़ी पहनाई और बीच सड़क फिल्मी गाने ''मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई..'' पर डांस करवाया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में तस्कर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं.


घटना की सूचना मिलने पर परबतसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मेवात निवासी वसीम अकरम और मेरठ निवासी जिशान के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. परबतसर थानाधिकारी सुमन बुंदेला ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा और एक आरोपी को बाद में गिरफ्तार किया गया. अभी तीनों ही आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं. एक आरोपी मेरठ का और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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