/गौ तस्करों को साड़ी पहनाकर करवाया डांस! परबतसर में 21 ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा, वीडियो वायरल

Camel Smuggling Rajasthan: डीडवाना जिले के परबतसर में गोरक्षकों ने ऊंटों से भरे एक ट्रक को पकड़ा. ट्रक में 21 ऊंट ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे. दम घुटने से दो ऊंटों की मौत हो गई. गुस्साए गोरक्षकों ने आरोपियों को साड़ी पहना कर डांस कराया. इस दौरान आरोपी माफी मांगता नजर आया . वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ .

घटना 3 मई देर रात की परबतसर थाना इलाके की है. इसका वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया वायरल हुआ. जानकारी के अनुसार गोरक्षा दल किशनगढ़ को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में उंटों को भरकर परबतसर के रास्ते मेवात (हरियाणा) ले जाया जा रहा है. गोरक्षकों ने किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर परबतसर थाना इलाके में ट्रक को रुकवाया और 3 तस्करों को पकड़ लिया .

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ट्रक की तलाशी लेने पर तिरपाल के नीचे 21 ऊंट और ऊंटनियां ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिले. जिनमे दम घुटने से दो ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई थी. गोरक्षकों ने सभी ऊंटों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया.



पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले गोरक्षकों ने तस्करों को साड़ी पहनाई और बीच सड़क फिल्मी गाने ''मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई..'' पर डांस करवाया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में तस्कर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं.



घटना की सूचना मिलने पर परबतसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मेवात निवासी वसीम अकरम और मेरठ निवासी जिशान के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. परबतसर थानाधिकारी सुमन बुंदेला ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा और एक आरोपी को बाद में गिरफ्तार किया गया. अभी तीनों ही आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं. एक आरोपी मेरठ का और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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