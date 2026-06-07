/Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: डीडवाना के 13 सितारों को ZEE Rajasthan ने किया सम्मानित, सेवा और प्रतिभा की गूंज पूरे प्रदेश में

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: एक ओर ZEE Rajasthan न्यूज चैनल जहां दर्शकों तक देश और प्रदेश की ताज़ा खबरें पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को भी बराबर महत्व देता है. इसी क्रम में चैनल समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक पहल करता रहता है. इसी पहल के तहत आज ZEE Rajasthan का कारवां प्रदेश की खारे पानी की नगरी डीडवाना पहुंचा.
सामाजिक सरोकार की इस पहल के तहत ZEE Rajasthan ने यहां एक विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' आयोजित कर जिले के उन लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने कार्यों से मानवता की सेवा करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया है.
एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-
1. डॉ. सोहन नाथ नेगी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी
पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, भौतिक विज्ञानी और आध्यात्मिक विचारक डॉ. सोहन नाथ नेगी विज्ञान की तार्किकता और प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को जोड़ने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं. उन्होंने पशुओं द्वारा चालित विशेष 'YOGI Cart' का आविष्कार किया, जिसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त है. उन्होंने 'मंत्र शक्ति', 'आत्माओं के प्रभाव' और 'पेड़ों के विज्ञान' (Science of Trees) को वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सिद्ध करने के लिए गहन शोध कार्य किया है.
2. भारत विकास परिषद
भारत विकास परिषद लंबे समय से समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प संचालित कर रही है. परिषद समय-समय पर सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रही है. विगत 15 वर्षों से परिषद द्वारा रेलवे स्टेशन पर शीतल जल प्रकल्प संचालित किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ता प्रतिदिन स्वयं पहुंचकर ट्रेन यात्रियों को शीतल जल पिलाने की सेवा करते हैं.
3. नितेश बाजारी, पार्षद एवं समाजसेवी
लगातार तीन बार से पार्षद नितेश बाजारी जनसेवा, समाजसेवा और समर्पण की मिसाल बने हुए हैं. छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले नितेश बाजारी अग्रवाल नवयुवक मंडल तथा वर्तमान में आदर्श सरस्वती सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक कार्यों में निरंतर सक्रिय हैं. उनके मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग से अब तक 46 निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 2750 गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन कर उन्हें नई रोशनी प्रदान की गई है. इसके साथ ही वे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के संचालन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों तथा गौशाला एवं मंदिर ट्रस्टों सहित कई संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनकल्याण के कार्यों में जुटे हैं.
4. डॉ. हरवीर सिंह जाखड़, प्राचार्य एवं शिक्षाविद्
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोरंगपुरा के प्राचार्य डॉ. हरवीर सिंह जाखड़ शैक्षिक नवाचारों और उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के लिए जाने जाते हैं. अपने पूर्व कार्यकाल में ललासरी विद्यालय में उन्होंने कक्षा 12वीं की पांच टॉपर छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय परिसर में हेलीकॉप्टर उतरवाकर हवाई सैर करवाई थी. इसके साथ ही सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन्होंने विद्यालय में सफाई कार्य करने वाली वाल्मीकि समाज की दो अनाथ बालिकाओं का संपूर्ण विवाह संस्कार विद्यालय परिसर में ही धूमधाम से संपन्न करवाकर मानवीय संवेदनाओं की अनूठी मिसाल पेश की.
5. गोविंद लाल व्यास, समाजसेवी
गोविंद लाल व्यास विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज सेवा के विशेष प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने लगभग दो दशकों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं. विभिन्न सामाजिक संगठनों और ट्रस्टों में पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
6. दीपिका रांकावत
दीपिका रांकावत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की परीक्षा में 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया और जिले का नाम रोशन किया.
7. जान्हवी नागौरी
पूजा इंटरनेशनल अकादमी की छात्रा जान्हवी नागौरी ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 97.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर डीडवाना में टॉपर रहने का गौरव हासिल किया है.
8. आर्यन भास्कर, खिलाड़ी
क्षेत्र के होनहार खिलाड़ी आर्यन भास्कर ने शिक्षा के साथ-साथ खेल जगत में भी विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं. कैलाश भास्कर के पुत्र एवं कक्षा 10वीं के छात्र आर्यन ने स्केटिंग में अपनी प्रतिभा के दम पर अब तक तीन बार राज्य स्तर और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
9. नीति अग्रवाल
नीति अग्रवाल पोल स्टार द स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हैं. उन्होंने कक्षा 10वीं में 93.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. वे एक मेधावी छात्रा हैं और पढ़ाई के साथ-साथ वाद-विवाद, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न सह-शैक्षिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं.
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 7, 2026
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10. बरगद संरक्षण फाउंडेशन
जून 2022 में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के संरक्षण के संकल्प के साथ शुरू हुआ बरगद संरक्षण फाउंडेशन, कुचामन सिटी आज पर्यावरण संरक्षण का एक सफल ग्रीन मॉडल बन चुका है. ग्राम खारिया और हिरानी की 300 बीघा बंजर भूमि, जहां मिट्टी का pH स्तर 9 से अधिक था और जो विलायती बबूल से प्रभावित थी, उसे विकसित कर फाउंडेशन ने 17,000 से अधिक पौधों के जीवंत जंगल में परिवर्तित कर दिया है.
11. प्रहलाद भामू, हेड कांस्टेबल
हेड कांस्टेबल प्रहलाद भामू ने पाकिस्तान से डीडवाना में ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा कर अपराधियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके इस सराहनीय कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें विशेष पदोन्नति प्रदान की गई.
12. हरदयाल रुलानिया, समाजसेवी
हरदयाल रुलानिया ने लाडनूं की आसोटा ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हुए ग्राम विकास की अवधारणा को नई दिशा देने का कार्य किया. उन्होंने समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए लगातार महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
13. योगेश लाल शर्मा, अध्यक्ष, डीडवाना विकास मंच
डीडवाना विकास मंच के अध्यक्ष योगेश लाल शर्मा लंबे समय से संस्था के माध्यम से डीडवाना के विकास के लिए कार्यरत हैं. वे विभिन्न मंचों पर डीडवाना के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं. इसके साथ ही शहर में आयोजित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी सक्रिय भूमिका निभाकर समाजहित के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं.
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