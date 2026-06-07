/Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: मार्बल से लेकर टॉपर्स तक, डीडवाना की ताकत गिनाते हुए कलेक्टर ने बताया 'विकास का विजन'

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: ZEE Rajasthan का ‘एक कदम विकास की ओर’ कारवां आज 7 जून को प्रदेश के मार्बल शहर डीडवाना कुचामन जिले पहुंचा है. राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और डीडवाना-कुचामन भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है. वर्ष 2023 में अस्तित्व में आए इस जिले की पहचान समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मकराना के विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर और खारे पानी की झीलों से है.
मकराना का संगमरमर ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों की शान बढ़ा चुका है. कार्यक्रम में डीडवाना-कुचामन का नाम देश-प्रदेश में रोशन करने वाली प्रतिभाओं और हस्तियों का सम्मान किया गया.
कार्यक्रम के जरिए न केवल डीडवाना का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया, साथ ही डीडवाना के विकास और चुनौतियों को लेकर खुले मंच पर जोरदार चर्चा हुई. यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक, शैक्षणिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही विकास नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसलिए ज़ी राजस्थान ने कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश की.
क्या बोले जिला कलक्टर
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि मुझे ज्वाइन किए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, इसके बावजूद यहां के हर जिले से जुड़ाव महसूस होता है. यहां पर हर ब्लॉक में कुछ न कुछ ऐतिहासिक है. मकराना का मार्बल विश्व प्रसिद्ध है. नावा का नमक पूरी दुनिया में फेमस है. परबतसर का पशु मेला देश भर में चर्चित है. मैंने 6 ब्लॉक का विजिट किया है, ये सभी खास है. डीडवाना की टूरिस्ट प्लेसेस को विकसित करने के लिए पूरे जी-जान से जुटे हैं. हम इसे राजस्थान के स्टेट पटल पर प्रमुखता से लाना चाहते हैं. इसके विकास के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं.
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 7, 2026
विशेष अतिथि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने साझा किए अपने विचार#Didwana #ZeeRajasthan #RajasthanDevelopment #Infrastructure #Industry #Employment #DidwanaNews #DevelopmentJourney #RajasthanGrowth pic.twitter.com/ijj3wjkLcx
उन्होंने कहा कि कहीं का भी विकास वहां के लॉ एंड ऑर्डर से होता है. ऐसे में यहां की पुलिस टीम पूरी शिद्दत से कर रही है. यहां के लोग विकास के प्रति समर्पित हैं. यहां की पब्लिक भी विकास करना चाहती है. रीको तेजी से काम कर रही है. पूरे प्रदेश की टॉपर बच्ची डीडवाना जिले से निकली है, ऐसे में हम सबको गर्व है. पानी की कमी भी कम हुई है.
ASP हिमांशू शर्मा ने कही यह बात
विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने आए ASP हिमांशू शर्मा ने कहा कि आध्यात्मिक वजह से भी नागौर का विशेष महत्व है. यहां के लोग बड़े प्रेम और एकता से रहते हैं. यहां पर गौरव की बात है कि डीडवाना जिले से 6 लोगों को गैलेंट्री सम्मान मिला है. उन्होंने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया.
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