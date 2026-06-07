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Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: मार्बल से लेकर टॉपर्स तक, डीडवाना की ताकत गिनाते हुए कलेक्टर ने बताया 'विकास का विजन'

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Didwana: ZEE Rajasthan का ‘एक कदम विकास की ओर’ कारवां आज डीडवाना पहुंचा, जहां शहर की उपलब्धियों और विकास को केंद्र में रखा गया. कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. इस मंच पर डीडवाना का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया और शहर के विकास और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 07, 2026, 11:40 PM|Updated: Jun 07, 2026, 11:40 PM
Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: मार्बल से लेकर टॉपर्स तक, डीडवाना की ताकत गिनाते हुए कलेक्टर ने बताया 'विकास का विजन'
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Didwana

Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: ZEE Rajasthan का ‘एक कदम विकास की ओर’ कारवां आज 7 जून को प्रदेश के मार्बल शहर डीडवाना कुचामन जिले पहुंचा है. राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और डीडवाना-कुचामन भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है. वर्ष 2023 में अस्तित्व में आए इस जिले की पहचान समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मकराना के विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर और खारे पानी की झीलों से है.

मकराना का संगमरमर ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों की शान बढ़ा चुका है. कार्यक्रम में डीडवाना-कुचामन का नाम देश-प्रदेश में रोशन करने वाली प्रतिभाओं और हस्तियों का सम्मान किया गया.

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कार्यक्रम के जरिए न केवल डीडवाना का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया, साथ ही डीडवाना के विकास और चुनौतियों को लेकर खुले मंच पर जोरदार चर्चा हुई. यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक, शैक्षणिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही विकास नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसलिए ज़ी राजस्थान ने कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश की.

क्या बोले जिला कलक्टर
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि मुझे ज्वाइन किए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, इसके बावजूद यहां के हर जिले से जुड़ाव महसूस होता है. यहां पर हर ब्लॉक में कुछ न कुछ ऐतिहासिक है. मकराना का मार्बल विश्व प्रसिद्ध है. नावा का नमक पूरी दुनिया में फेमस है. परबतसर का पशु मेला देश भर में चर्चित है. मैंने 6 ब्लॉक का विजिट किया है, ये सभी खास है. डीडवाना की टूरिस्ट प्लेसेस को विकसित करने के लिए पूरे जी-जान से जुटे हैं. हम इसे राजस्थान के स्टेट पटल पर प्रमुखता से लाना चाहते हैं. इसके विकास के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने कहा कि कहीं का भी विकास वहां के लॉ एंड ऑर्डर से होता है. ऐसे में यहां की पुलिस टीम पूरी शिद्दत से कर रही है. यहां के लोग विकास के प्रति समर्पित हैं. यहां की पब्लिक भी विकास करना चाहती है. रीको तेजी से काम कर रही है. पूरे प्रदेश की टॉपर बच्ची डीडवाना जिले से निकली है, ऐसे में हम सबको गर्व है. पानी की कमी भी कम हुई है.

ASP हिमांशू शर्मा ने कही यह बात

विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने आए ASP हिमांशू शर्मा ने कहा कि आध्यात्मिक वजह से भी नागौर का विशेष महत्व है. यहां के लोग बड़े प्रेम और एकता से रहते हैं. यहां पर गौरव की बात है कि डीडवाना जिले से 6 लोगों को गैलेंट्री सम्मान मिला है. उन्होंने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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