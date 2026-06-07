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Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: 'डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में ऐतिहासिक विकास किया': विजय सिंह चौधरी

Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: आज 7 जून रविवार को डीडवाना में आयोजित 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम राजस्थान के लिए खास रहा. ZEE Rajasthan द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में  केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में डीडवाना के उन नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने जिले का नाम देश-प्रदेश में रोशन किया है. 
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 07, 2026, 11:39 PM|Updated: Jun 07, 2026, 11:39 PM
Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: 'डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में ऐतिहासिक विकास किया': विजय सिंह चौधरी
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana

Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास साबित हुआ. समय-समय पर लोगों तक खबरों को पहुंचाने के साथ-साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला ZEE Rajasthan चैनल इसी कड़ी में आज प्रदेश के डीडवाना कुचामन जिले में पहुंचा. डीडवाना को खारे पानी की झीलों के रूप में भी जाना जाता है.

7 जून रविवार को आयोजित हुए इस ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने शिरकत की. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, ASP हिमांशू शर्मा शामिल हुए. कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई. चैनल हैड डॉ. मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया.

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कार्यक्रम में राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय से घोष से की. सबसे पहले उन्होंने मंचासीन अतिथियों समेत कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक विकास किए हैं. की सरकारी घोषणाएं समय पर पूरी की जा रही हैं.

भजनलाल सरकार ने बहुत सारे युवाओं को नौकरियां दी

पेपर लीक पर पिछली सरकार पर हमला बला और कहा कि सीएम भजनलाल सरकार ने लीक के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई किया. कई गरीब परिवारों के बच्चे RAS में सेलेक्ट हुए क्यों कि सीएम ने बेहद पारदर्शिता से काम किया. भजनलाल सरकार ने बहुत सारे युवाओं को नौकरियां दी हैं. कई के आवेदन शुरू हो चुके हैं. राजस्थान के विकास के लिए लाखों-करोड़ों के एमओयू साइन किए. सीएम पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. पिछली सरकार ने पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी जबकि वर्तमान सरकार ने इस समस्या को ERCP के जरिये काफी हद तक कम किया है.

50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया

राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की और एक पेड़ मां के नाम लगाने की गुजारिश की. 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. पेड़ लगेंगे तो बारिश होगी और इससे प्रदेश विकसित होगा और हरा-भरा होगा.

उन्होंने कहा कि पहले जमाने के बुजुर्ग 2 बाल्टी पानी में अपने सारे काम पूरे करते थे लेकिन आज की पीढ़ी जल संरक्षण के बारे में कम बात करती है. उसे ज्यादा से ज्यादा पानी बचाना चाहिए. अपराधों में भी कमी आई है.

मंत्री भागीरथ चौधरी ने जमकर की पीएम की तारीफ
ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि ज़ी राजस्थान चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है. यह डीडवाना कुचामन जिले के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी बात है. हमारे देश पर पूरी दुनिया की नजर है. दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है. पीएम मोदी काफी बेहतर काम कर रहे हैं. पीएम ने स्वच्छता पर भी बेहतरीन काम किया. सबको शौचालय उपलब्ध करवाए. उन्होंने उज्ज्वला योजना के जरिये काफी मदद की.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने पीएम के कामकाज की जमकर तारीफ की. बोले कि वह सबका साथ, सबका विकास पर काम करते हैं. उन्होंने केवल गरीब कल्याण के लिए काम किया है. किसान सम्मान निधि देने का काम पीएम मोदी ने किया. किसानों को जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है, जल्द ही उसकी भरपाई भी की जाएगी.

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यह भी पढ़ें:Ek Kadam Vikas Ki Aur Didwana Live: डीडवाना में एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम आज, विशेष हस्तियां हो रहीं सम्मानित

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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