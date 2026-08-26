/बुटाटी धाम मामले में कोर्ट के आदेश के बाद FIR, पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य पर गंभीर आरोप, Explainer में समझें क्या है पूरा मामला

Butati Temple Explainer: नागौर के बुटाटी धाम स्थित प्रसिद्ध श्री चतुरदासजी महाराज मंदिर से जुड़ा मामला अब एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है. मंदिर की व्यवस्थाओं और वित्तीय रिकॉर्ड को लेकर उठे सवाल अब पुलिस जांच का हिस्सा बन गए हैं. न्यायालय के आदेश के बाद खुचेरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यानी जो आरोप अब तक शिकायत और परिवाद के स्तर पर सामने आ रहे थे, उनकी जांच के लिए पुलिस ने औपचारिक तौर पर मामला दर्ज कर लिया है. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुटाटी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर को दान, भेंट तथा अन्य स्रोतों से आय होती है. ऐसे में मंदिर की आय और संपत्ति के प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता का सवाल सीधे तौर पर जुड़ जाता है.



पहले समझिए, मामला पहुंचा कहां से कहां तक?

परिवादी जयपाल सिंह राठौड़, सुनील चौपाल, देवकी ग्राम बुटाटी और बलराम भगवान निवासी बुटाटी की ओर से शिकायत प्रस्तुत की गई थी. उनका आरोप है कि मंदिर की आय, दानराशि, संपत्ति और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं हुईं. शिकायत में देवेंद्र सिंह राठौड़ का नाम भी सामने आया है. परिवाद के मुताबिक वे करीब तीन साल तक श्री चतुरदासजी महाराज मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रहे और इस दौरान मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम उनके कार्यकाल में हुए. इनमें बैंक खाते, दान पेटियां, रसीदें, खरीद, भुगतान और लेखा रिकॉर्ड जैसे विषय शामिल हैं. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि FIR में लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं. पुलिस जांच के बाद ही यह तय होगा कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही हैं या नहीं और यदि अनियमितता हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है.

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कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी?

परिवाद के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने पहले पुलिस अधिकारियों के सामने कार्रवाई की मांग की थी. उनका आरोप है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने परिवाद पर विचार करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 175(3) के तहत पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए. इसके बाद खुचेरा थाने में 24 अगस्त 2026 को FIR संख्या 0163/2026 दर्ज की गई. FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 318(4), 336(2), 338, 305(ए) और 61(2) लगाई गई हैं. मामले की जांच उप अधीक्षक पुलिस धरम पूनिया को सौंपी गई है. यानी अब मामला केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है. पुलिस बैंक खातों, रसीदों, बिल-वाउचर, खरीद और दूसरे दस्तावेजों की जांच कर सकेगी.



सबसे बड़ा सवाल: करीब 40 लाख रुपये के नकद दान का क्या हुआ?

परिवाद में सबसे गंभीर दावों में से एक करीब 40 लाख रुपये के नकद दान के लेखांकन से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इतनी राशि का हिसाब रिकॉर्ड में नहीं किया गया. इसके अलावा आधिकारिक रसीद पुस्तकों के अलावा करीब 2219 अन्य रसीदें मिलने का भी उल्लेख किया गया है. अब जांच का अहम हिस्सा यही होगा कि ये रसीदें किसने जारी कीं, किस राशि के लिए जारी हुईं, उनसे कितनी रकम प्राप्त हुई और वह रकम मंदिर के आधिकारिक खातों में पहुंची या नहीं. यहां पुलिस के लिए दस्तावेजी जांच सबसे महत्वपूर्ण होगी. रसीद पुस्तकों का मिलान बैंक रिकॉर्ड और मंदिर के खातों से किया जा सकता है. इससे यह पता चल सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितना तथ्य है.



सोना-चांदी और कीमती सामान पर भी सवाल

मामले में मंदिर की बहुमूल्य संपत्ति को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं. परिवाद में सोना-चांदी और अन्य कीमती सामग्री के रिकॉर्ड तथा मौके पर उपलब्ध सामग्री के बीच अंतर होने का दावा किया गया है. शिकायत में करीब 35.500 किलोग्राम चांदी की अतिरिक्त खरीद का भी उल्लेख है. साथ ही सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 2 करोड़ 60 लाख 75 हजार रुपये बताए जाने की बात सामने आई है. अब पुलिस को यह देखना होगा कि खरीद कब हुई, किससे हुई, भुगतान किस खाते से किया गया, उसका बिल क्या है और खरीदी गई सामग्री वास्तव में मंदिर के रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में मौजूद है या नहीं.



भोजनशाला और रसोई के खर्च पर क्यों उठे सवाल?

मंदिर की भोजनशाला और रसोई से जुड़े खर्च भी परिवाद में जांच के दायरे में हैं. शिकायत के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में भोजनशाला निर्माण के नाम पर मंदिर के खातों से करीब 49.49 लाख रुपये का खर्च दर्शाया गया. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि मौके पर निर्माण कार्य और बताए गए खर्च के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसी तरह रसोई संचालन पर दो वित्तीय वर्षों में करीब 1.17 करोड़ रुपये खर्च दर्शाए जाने का भी उल्लेख है. शिकायतकर्ताओं ने बिल, वाउचर, खरीद और वास्तविक खपत को लेकर सवाल उठाए हैं. अब पुलिस के सामने यह जांचना होगा कि खर्च वास्तव में किस काम पर हुआ और क्या रिकॉर्ड में दर्ज राशि तथा जमीन पर हुए काम में कोई अंतर है.



निर्माण, खरीद और ठेकेदारों के भुगतान भी जांच में

परिवाद में मंदिर विकास के नाम पर करीब 31.37 लाख रुपये के खर्च का उल्लेख है. इसके अलावा निर्माण सामग्री, फर्नीचर, मशीनरी और दूसरी खरीद के भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं. कुछ ठेकेदारों और फर्मों को करीब 82.41 लाख रुपये के भुगतान का उल्लेख है. वहीं एक अन्य फर्म के नाम करीब 58.14 लाख रुपये के भुगतान का भी दावा किया गया है. इन सभी मामलों में केवल रकम देखना पर्याप्त नहीं होगा. पुलिस को यह भी देखना होगा कि भुगतान किस काम के लिए हुआ, काम वास्तव में हुआ या नहीं, बिल किसके नाम पर हैं और भुगतान के पीछे स्वीकृति की प्रक्रिया क्या थी.

सुरक्षा और गौशाला का खर्च भी सवालों में

शिकायत में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 31.33 लाख रुपये और गौशाला के रखरखाव पर करीब 17.87 लाख रुपये खर्च दर्शाए जाने का भी उल्लेख है. इन खर्चों की भी दस्तावेजों के आधार पर जांच होनी है. मसलन सुरक्षा के लिए कितने लोगों की सेवाएं ली गईं, किस एजेंसी या व्यक्ति को भुगतान हुआ, कितने समय के लिए सेवा ली गई और उसका रिकॉर्ड क्या है. इसी तरह गौशाला के खर्च में चारे, दवाइयों, रखरखाव और अन्य मदों के बिलों का सत्यापन किया जा सकता है.



दुकानों के किराये का मामला क्या है?

मंदिर की दुकानों से मिलने वाली आय भी शिकायत का हिस्सा है. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि दुकानों और दूसरे स्रोतों से मिलने वाली पूरी आय मंदिर के खातों में दर्ज नहीं हुई. करीब 18.12 लाख रुपये की दुकानों से संबंधित राशि का उल्लेख किया गया है. एक दुकान की करीब 1.40 लाख रुपये की किराया आय को मंदिर के खाते में जमा करने के बजाय निजी खाते में जमा किए जाने का आरोप भी लगाया गया है. अगर यह आरोप जांच में सही पाया जाता है तो यह मामला मंदिर की आय के निजी इस्तेमाल से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है. लेकिन फिलहाल इसे आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.



22.74 करोड़ रुपये का आंकड़ा कहां से आया?

परिवाद में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की आय-व्यय, कथित नकद चोरी, कथित फर्जी या असत्यापित खर्च, खातों में कथित हेरफेर और अन्य वित्तीय गतिविधियों से जुड़े करीब 15.16 करोड़ रुपये की जांच की मांग की गई है. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण करीब 7.58 करोड़ रुपये की संभावित अतिरिक्त वित्तीय अनियमितता का भी उल्लेख किया गया है. दोनों को मिलाकर परिवाद में करीब 22.74 करोड़ रुपये की वित्तीय गतिविधियों और संभावित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. ध्यान रखना जरूरी है कि यह 22.74 करोड़ रुपये किसी अदालत द्वारा सिद्ध की गई गबन राशि नहीं है. यह परिवाद में बताई गई उन वित्तीय गतिविधियों का कुल अनुमान है, जिनकी शिकायतकर्ताओं ने जांच की मांग की है.



अब पुलिस जांच में क्या-क्या होगा?

अब मामले की दिशा जांच से तय होगी. पुलिस बैंक खातों की स्टेटमेंट, रसीद पुस्तिकाएं, भुगतान रिकॉर्ड, बिल-वाउचर, ऑडिट रिपोर्ट, खरीद दस्तावेज, निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड और मंदिर की संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकती है. जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों, समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, दुकानदारों, ठेकेदारों और फर्म संचालकों से भी पूछताछ हो सकती है. सबसे अहम बात यह होगी कि कागज पर दर्ज रकम और वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाए. यदि रिकॉर्ड और जमीन पर स्थिति में अंतर मिलता है तो जांच उसी दिशा में आगे बढ़ सकती है.



क्या पूर्व अध्यक्ष दोषी साबित हो गए हैं?

नहीं. यह अंतर खबर में साफ रखना जरूरी है. एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने के बराबर नहीं है. इस मामले में देवेंद्र सिंह राठौड़ समेत अन्य के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाए गए हैं. पुलिस अब इन आरोपों की जांच करेगी. जांच के दौरान यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई होगी. अगर आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो जांच का परिणाम उसी आधार पर सामने आएगा. परिवादी पक्ष के अधिवक्ता डॉ. पवन श्रीमाली ने भी कहा है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पहले से दोषी ठहराना नहीं है. उनका कहना है कि मंदिर की आय और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.



अब बुटाटी धाम मामले में आगे क्या?

फिलहाल सबसे बड़ा घटनाक्रम यह है कि न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू हो चुकी है. आगे बैंक रिकॉर्ड, मंदिर की रसीदें, ऑडिट दस्तावेज, खरीद और भुगतान के रिकॉर्ड इस मामले की दिशा तय करेंगे. बुटाटी धाम की पिछली कहानी में जहां सवाल मंदिर के प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठे थे, वहीं अब मामला पुलिस की जांच की चौखट पर पहुंच गया है. शिकायत में लगाए गए करोड़ों रुपये के आरोपों की असली तस्वीर दस्तावेजों के मिलान और जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी. फिलहाल इस केस का सबसे अहम सवाल यही है—क्या रिकॉर्ड में सामने आई कथित विसंगतियां सिर्फ लेखा-जोखा की गड़बड़ी हैं या इनके पीछे किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई है? इसका जवाब अब पुलिस जांच और सामने आने वाले दस्तावेज देंगे.

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