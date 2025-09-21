डीडवाना में पावरग्रिड को लेकर किसान-प्रशासन में झड़प, धरना प्रदर्शन जारी

Didwana News: डीडवाना जिले में लाडनूं तहसील के बाकलिया गांव में शनिवार शाम किसानों और प्रशासन के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बढ़ गया है.
Didwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में लाडनूं तहसील के बाकलिया गांव में शनिवार शाम किसानों और प्रशासन के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बढ़ गया है. पावर ग्रिड द्वारा लगाए जा रहे बिजली टावरों का विरोध कर रहे किसानों ने रविवार को बाकलिया बस स्टैंड पर धरना शुरू कर दिया है.
किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा नहीं किया जाता और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक वे काम शुरू नहीं होने देंगे. जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार शाम को पावर ग्रिड द्वारा बिजली टावर लगाने का काम जबरन शुरू करवाया जा रहा था, जिसका किसानों ने भारी विरोध किया.
विरोध के दौरान किसान और प्रशासन आमने-सामने आ गए, जिससे झड़प हो गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन किसानों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में ले लिया.
किसानों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन जबरन उनकी जमीन पर काम करवा रहे हैं, जबकि उन्हें अभी तक टावरों के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया गया है. गिरफ्तारी के बाद किसानों का गुस्सा और भड़क गया. घटना के बाद पावर ग्रिड का काम रोक दिया गया है.
रविवार को बड़ी संख्या में किसान बाकलिया बस स्टैंड पर जमा हुए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों की मुख्य मांग है कि उनके साथियों को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फसलों व जमीन के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए. किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
